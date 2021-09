Luis de la Fuente, seleccionador español sub-21, dio este mediodía de jueves la lista para los dos próximos partidos de clasificación para el Europeo de la categoría ante Eslovaquia el 8 de octubre (20.45 horas) y a Irlanda del Norte el 12 (20:45 horas), ambos encuentros en el estadio de La Cartuja de Sevilla y en ella están los zaragocistas Alejandro Francés y Francho Serrano, que de este modo son baja para el derbi ante el Huesca que se disputará el lunes 11 de octubre en La Romareda. De la Fuente no ha citado en esta ocasión a Iván Azón, que ya estuvo en la ventana de partidos de septiembre, ni a Borja Sainz, que tanto en esa ocasión como ahora se encontraba en la prelista.

La ausencia de Francés era más que esperada, ya que jugó los dos partidos, ante Rusia y Lituania en septiembre y marcó un gol en el segundo de ellos, disputando todos los minutos, empezando como central junto a Guillamón y moviéndose también en el segundo choque en el lateral derecho. Mientras, Francho jugó en los últimos minutos del choque ante Lituania, pero ha seguido siendo titular en el Zaragoza y su llamada era también segura. En el caso de Azón, que debutó ante Lituania jugando la última media hora, De la Fuente lo ha dejado fuera aunque recuperó la titularidad en el Zaragoza contra el Lugo. La ausencia de Barrenetxea, lesionado, no le mantuvo en la lista al ariete zaragozano y Luis de la Fuente optó por Abel Ruiz, Fer Niño, Nico Williams y Bryan Gil como atacantes. Francho y Francés se concentrarán el lunes en Las Rozas tras jugar este sábado ante el Oviedo y volverán el 13 de octubre para estar disponibles ante el Málaga.

Siempre es un orgullo representar a España. 🇪🇸

Lo daremos todo por la @SeFutbol. 🔜 https://t.co/6wyhDmDGcO — Alejandro Francés (@alejafranto) 30 de septiembre de 2021

"Estoy centrado en el Oviedo, donde sí podrán jugar los dos y voy a disponer de todos. Nunca me puedo enfadar porque un jugador por su rendimiento y por su trabajo vaya a la selección, otra cosa es que cómo está la competición planificada para que no pare la Liga en esos partidos de selecciones, aunque por mucho que yo hable y diga no voy a cambiar nada", aseguró JIM este mediodía al respecto. El técnico ya no pudo contar con Francés, Francho y Azón ante el Alcorcón y el Cartagena por la anterior ventana de selecciones.

Luis de la Fuente hace debutar en esta lista de la Rojita a Miguel Gutiérrez y la principal ausencia es la de Yeremy Pino, quien da el salto a la absoluta. Tampoco están Guille Rosas, Jon Pacheco y Ander Barrrenetxea por lesión. No entró en la convocatoria Arnau Tenas, el portero titular hasta la fecha en la actual generación sub-21. En su lugar, Luis de la Fuente llamó a Gaizka Ayesa. Novedades también son las de los centrales Urko González y Víctor Chust y el futbolista de la Lazio Raúl Moro. Y Abel Ruiz vuelve a la sub-21 tras jugar con la absoluta en el anterior parón internacional.

La lista de 23 convocados es la siguiente

Porteros: Julen Aguirrezabala (Athletic Club), Gaizka Ayesa (Real Sociedad) y Joan García (Espanyol).

Defensas: Sergio Carreira (Mirandés), Víctor Gómez (Málaga), Alejandro Francés (Zaragoza), Hugo Guillamón (Valencia), Urko González (Real Sociedad), Víctor Chust (Cádiz) Juan Miranda (Betis) y Miguel Gutiérrez (Real Madrid).

Centrocampistas: Unai Vencedor (Athletic Club), Nico González (Barcelona), Beñat Turrientes (Real Sociedad), Francho Serrano (Zaragoza), Nico Melamed (Espanyol), Roberto López (Real Sociedad), Raúl Moro (Lazio) y Sergio Gómez (Anderlecht).

Delanteros: Abel Ruiz (Sporting de Braga), Nico Williams (Athletic Club), Bryan Gil (Tottenham Hotspur) y Fer Niño (Mallorca).