Juanjo Narváez fue uno de los protagonistas del Real Zaragoza al reaparecer en el equipo tras su lesión. «Estoy contento por volver, hemos recortados los plazos y ahora tengo que ponerme a tono e intentar aportar al equipo», señaló el colombiano, contento por el resultado y el partido del equipo. «Muy contento por el grupo, hemos hecho un esfuerzo muy grande, no era fácil venir aquí y ganar. El equipo lo ha merecido, ellos se han puesto por delante pero no hemos perdido la fe, hemos empatado y en la segunda parte hemos trabajado bien para llevarnos una victoria merecida», resumió el delantero, para quien el grupo siempre ha estado por encima. «Siempre ha sido así y eso no tiene que cambiar. El grupo siempre ha estado bien, tranquilo, y las victorias iban a llegar. Ahora están llegando y hay que disfrutar pero con los pies en la tierra, no podemos venirnos arriba. Vamos a volver a casa y pensar en el próximo partido», dijo