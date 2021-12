Llegó James Igbekeme procedente del Gil Vicente en el verano de 2018, como una apuesta personal de Lalo Arantegui por la que el club pagó 150.000 euros. Firmó una primera temporada deslumbrante, lo que llevó a recibir ofertas de hasta 4 millones por él (del Granada, en concreto), pero las lesiones y su irregularidad le lastraron después. En febrero de 2020 renovó su contrato, con una sustancial mejora, hasta 2023. Mientras, este curso, cuando en verano rondó la rampa de salida, ha tenido presencia en 11 partidos, con 7 de titular, y con un rendimiento gris.

Esos 11 duelos oficiales le hicieron alcanzar los 101 ante el Mensajero y el centenar justo unos días antes en Lezama. «Este es un hecho muy importante en mi vida y me siento muy contento. No me esperaba llegar a los 100 partidos y me alegro mucho, ahora tengo ganas de conseguir jugar muchos más partidos en este gran club; porque estoy muy contento en esta ciudad y en el Real Zaragoza», añadió sobre tan redonda cifra el nigeriano, que este viernes tras salir mareado en el descanso en el choque en La Palma trabajó con normalidad. Es el sexto jugador de la actual plantilla en llegar a esta redonda cifra después de Alberto Zapater, Javi Ros, Cristian Álvarez, Íñigo Eguaras y Carlos Nieto.

Adrián y Nano Mesa

Adrián González, que sufrió una leve contractura en el psoas el miércoles, y Nano Mesa, con la misma dolencia desde el viernes pasado y que le hizo ser baja ante el Amorebieta y el Mensajero, apuran para llegar a tiempo ante el Eibar el lunes.