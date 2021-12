El positivo en covid-19 de Pep Chavarría y la intervención en el tabique nasal de Carlos Nieto que tuvo el pasado 21 de diciembre apuntan a darle a Clemente la oportunidad de jugar de inicio en Anduva y de debutar en el once en este curso en Liga, ya que el cuerpo técnico y los servicios médicos zaragocistas prefieren no arriesgar con la presencia del lateral zaragozano, que está entrenando estos días con una protección para la zona. La decisión no está tomada del todo y aún restan dos entrenamientos antes de jugar ante el Mirandés, pero ahora mismo se considera asumir un riesgo innecesario que juegue Nieto, cuya ausencia también se podría prolongar en Copa ante el Sevilla, donde Chavarría llega muy justo en plazos por su positivo, detectado el pasado martes, ya que la decisión de reducir la cuarentena de diez a siete días es desde ayer miércoles.

Carlos Nieto fue intervenido con éxito el martes 21 de una luxación del tabique nasal. El lateral izquierdo sufrió la lesión el pasado 14 de diciembre, durante la disputa del partido de Copa del Rey ante el Burgos en La Romareda. El futbolista ha entrenado con normalidad, pero con esa protección, que además es molesta al jugar y siempre está el riesgo de recibir un golpe en esa zona. La zona defensiva Si se confirma la titularidad de Clemente, una de las salidas más claras en este enero, sería la primera vez en Liga que jugara de inicio en esta temporada, aunque tuvo minutos ante Las Palmas en el tramo final. Eso sí, lo ha hecho en Copa ante el Burgos y el Mensajero, pero como central. En Lugo, por ejemplo, JIM optó por Fran Gámez como lateral izquierdo en la segunda parte tras relevar a Nieto al descanso y con Chavarría en el banquillo pero con molestias en el talón que le impidieron jugar. Gámez, si no hay contratiempo, será titular en el lateral derecho, en una defensa de cuatro o en una zaga con tres centrales, decisión que el cuerpo técnico siempre tiene en la recámara y que nunca ha situado de inicio en este curso y en ella Clemente podría ser el carrilero. Con todo, hasta ahora JIM ha apostado siempre por la zaga con cuatro futbolistas, en la que Jair y Francés son indiscutibles, aunque en los últimos partidos, ante el Almería y el Tenerife, el equipo ha estado más vulnerable atrás.