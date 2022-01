La cesión de Clemente es la séptima de jugadores del primer equipo tras las que se dieron en el verano de Larrazabal, al Amorebieta, Vuckic, al Rijeka croata, Marc Aguado (Andorra), Baselga (Zamora) y Buyla (Nástic), en Primera RFEF, y la de Bikoro al Hércules, de Segunda RFEF. Es la de Larra la más fructífera, mientras que la operación más redonda es la de Vuckic porque no cumpliría el año que le resta.

Larra, casi siempre de carrilero, es uno de los mejores jugadores del Amorebieta. Su salida permitió liberar unos 175.000 euros, la mitad de su salario y ha jugado en 20 partidos de Liga, y uno de Copa, casi todos de titular, con tres goles y tres asistencias. Regresa en junio puesto que su cesión no tiene opción de compra y le resta un año, aunque sin duda se está revalorizando.

Haris Vuckic, cuyo salario de 600.000 euros era inasumible, está completando una temporada de claroscuros en Croacia, con 18 partidos, nueve de titular, y 820 minutos, con tres goles, pero solo uno de ellos en Liga. El punta esloveno tiene contrato hasta 2023 y en su cesión hay una opción de compra voluntaria para el club croata y, si no la ejecuta, existen una serie de cláusulas que permiten afirmar que ya no estará en el Zaragoza en la 22-23 después de que en su único año no lograra ver puerta y tuviera que salir.

Jannick Buyla, cedido en el Nástic y con contrato hasta 2024, también tiene una opción de quedarse allí en caso de ascenso a Segunda, aunque el club catalán está muy lejos de ello. El centrocampista, ahora con Guinea en la Copa de África, ha jugado 744 minutos con un gol. También está en ese torneo Bikoro, que si vuelve en junio de su cesión del Hércules le quedará un año más. Lleva 1.062 minutos en 13 partidos, con 2 goles. El medio Marc Aguado ha completado 851 minutos en el Andorra, con 13 partidos oficiales. Tiene contrato hasta 2023 y vuelve en junio, lo mismo que Marcos Baselga, aunque el vínculo del delantero, cedido al Zamora (707 minutos y sin goles), es hasta 2024.

Azón y Carbonell

El meta Azón y el punta Luis Carbonell, cedidos al Tarazona y al Madrid, desde la cantera deben regresar como miembros del primer equipo. El ariete apenas ha jugado en el juvenil blanco, en torno a 200 minutos, y no ha debutado en el Castilla. Firmó hasta 2025 y el Madrid tiene una opción que ronda los 1,5 millones que parece más que difícil que ejecute.