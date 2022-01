A Iñigo Eguaras le sigue escociendo su marcha del Real Zaragoza. El navarro, presentado este miércoles como nuevo jugador del Almería, asegura que su intención no era la de cambiar de equipo pero que se vio empujado a ello porque el club aragonés ya no contaba con él. «Mi idea era no salir del Zaragoza, era como mi casa, me sentía uno más y era uno de los capitanes. No me lo esperaba después de tantos años allí y les debo muchísimo. Ha sido una pena salir del Zaragoza»·, afirmó.

Eguaras insiste en que por su cabeza no pasó la idea de marcharse hasta que, asegura, no le quedó más remedio. «Dejo muchísimos amigos, buenos compañeros y, sobre todo, me da pena porque mi idea era no salir, pero me pusieron en el mercado y sabía que no iba a contar con minutos», expone el mediocentro. Fue entonces cuando se puso «manos a la obra» para recalar en el Almería. «Sabía que estaba detrás y me había hecho una propuesta que acepté dispuesto a afrontar una nueva experiencia», explica el exzaragocista.