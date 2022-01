El Real Zaragoza trata de encontrar destino para César Yanis en un equipo de Primera RFEF antes de medianoche, cuando acaba para realizar operaciones en el mercado invernal.

El panameño, que no cuenta para JIM, se encuentra ahora con su selección y podría no regresar a la disciplina del equipo aragonés, lo que supondría poner fin a la cesión firmada en verano con el Club del Este.

El Real Zaragoza lleva tiempo tratando de desprenderse del futbolista, pero Yanis no encuentra acomodo en otro equipo y tampoco va a regresar a Club del Este. El conjunto panameño, que tiene sus derechos, no posee fichas disponibles y no quiere romper la cesión, por lo que el Zaragoza, si la quiere romper y no llega a un acuerdo con la entidad panameña, tendría que pagar la totalidad del salario, 60.000 euros, y del préstamo al club panameño, otros 30.000. Así, el club aragonés no liberaría nada de margen, aunque lo cierto es que al haber pasado solo la mitad del préstamo, si el jugador sale con un acuerdo a otro club solo deja libre 30.000 euros.