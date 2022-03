El Real Zaragoza ha dado a conocer a última hora de la mañana los jugadores que tiene disponibles para medirse al Almería este viernes (21.00 horas. Gol) y finalmente entre ellos no está Álvaro Giménez, que ayer jueves se entrenó con el grupo por primera vez tras no acudir a la Ciudad Deportiva desde el miércoles 23 de febrero. El técnico Juan Ignacio Martínez ha considerado prematura la presencia en la lista del alicantino, que ya no jugó en Gijón ante el Sporting y que se une a las bajas de los lesionados Nano Mesa, Zapater y Vigaray y de los sancionados Jair Amador y Vada.

📋 CONVOCATORIA | Lista de 21 jugadores convocados para el #RealZaragozaAlmería #VamosRZ 🔵⚪🦁 pic.twitter.com/jQHSY003eX — Real Zaragoza 🦁🤍💙 (@RealZaragoza) 4 de marzo de 2022 Por contra, vuelven a la lista de JIM Francés, tras su sanción en Gijón y también regresará al once, Petrovic, después de superar una lesión en el gemelo, y Javi Hernández, central del filial y que entra en la citación. Álvaro no entrenaba desde el miércoles 23 de febrero y ese día el Real Zaragoza anunció el que por ahora es el último de los 22 positivos en covid que ha vivido el equipo desde el parón navideño, desvelando solo la identidad del primero de ellos, de Pep Chavarría, si bien en la cifra están incluidos también miembros del cuerpo técnico y personal que trabaja en el día a día junto al equipo. Nano Mesa sigue fuera de las opciones de JIM porque que acabó ante Las Palmas con una fuerte sobrecarga que ya le impidió jugar en Gijón y que esta semana también le ha dejado al margen. El canario ha enlazado desde principios de enero hasta tres lesiones musculares, un hándicap que le está lastrando. Además de Nano Mesa, el entrenador tiene las ausencias, que ya contaba, de Jair y Vada, que en El Molinón vieron la quinta amarilla y cumplen sanción. Jair ha sido titular en las 29 jornadas anteriores, es uno de los tres jugadores de campo de Segunda que lo han logrado, y se pierde su primer encuentro en el campeonato en este curso. Vada, por su parte, segundo máximo goleador del equipo con cuatro goles, ha perdido el rol de fijo con la llegada de Eugeni Valderrama en enero. Siguen de baja, por lesión, Zapater y Vigaray, ambos lesionados en la rodilla, y en la lista están los jugadores del filial Ángel, Puche, Isaiah y Javi Hernández, que han entrenado toda la semana con el primer equipo. En Gijón y pese a la baja de Francés, JIM no se llevó a un central del Aragón, pero ahora Javi Hernández sí está en la lista con la ausencia de Jair.