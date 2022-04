JIM: "Me marcharé siendo zaragocista"

Con la temporada casi agotada, a falta de seis jornadas y con la promoción imposible en la práctica, con 9 puntos por recortar cuando quedan 18, aunque en la plantilla y en el cuerpo técnico no tiran la toalla de forma pública, el futuro de los dos responsables deportivos del Real Zaragoza, de Miguel Torrecilla, director deportivo, y de Juan Ignacio Martínez, entrenador, pasa a primer plano, con un relevo que se antoja factible, hasta casi natural, en ambos casos con la llegada de la nueva propiedad. JIM no quiere hablar aún de ello, pero sus palabras suenan a despedida. "No me quiero salir del marco ni tirar balones fuera, focalizo en el Burgos y sería egoísta pensar en mí", asegura, para añadir después: "Por gustarme claro que me gustaría seguir, pero quiero focalizar el partido y no hay otra mirada, no son cuentas de la lechera, es ganar y ganar. Hay que vencer en seis partidos, si no lo hacemos ya hablaremos de otra cosa".

"No me miro el ombligo, tengo que estar con la mirada y la motivación en el club y en los jugadores. Tengo un cariño especial al Zaragoza, me marcharé siendo zaragocista, lo he dicho por activa y por pasiva, volveré a la ciudad, el trato ha sido exquisito, pero no hablo de futuro. Tengo que hacerlo del Burgos", sentencia, con un aire de despedida que no quiere concretar a la espera de que llegue el final de temporada. Su contrato, como el de Torrecilla, tenía una cláusula por la que se ampliaba un año más en caso de lograr plaza de playoff, algo que salvo giro busco no va a suceder.

En todo caso, JIM ya ha hablado en varias ocasiones con Raúl Sanllehí, futuro director general, lo hizo el lunes 11 de abril en una comida junto a Torrecilla y lo ha hecho esta semana, cuando el nuevo ejecutivo se presentó a la plantilla. "Nos está preguntando, con Miguel en su despacho y también conmigo estuvimos una hora hablando de la temporada, de los futbolistas con menos protagonismo y sus situaciones. Todo ha ido muy bien", afirma, para confirmar después sus intenciones de aparcar su futuro hasta que llegue el final de curso: "De nuestro futuro no se habla, estamos inmersos en lo que es la temporada y la obligación de buscar esas victorias. Sería egoísta pensar en ese futuro, me debo a un escudo. Lo que tenga que ser ya llegará su momento, siempre he dicho que voy a estar aquí como si estuviese toda mi vida, el día que no tenga que estar me marcharé y ya está".