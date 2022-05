Juanjo Narváez tendrá que cumplir al final el partido de sanción por acumulación de amonestaciones al desestimar el Comité de Competición el recurso del Real Zaragoza por la amarilla que vio en el partido en Oviedo en el minuto 75 por "sujetar a un adversario en la disputa del balón impidiendo un ataque prometedor", aunque la falta al rival también se la hizo Francho Serrano. Competición mantiene esa amarilla por el agarrón para el colombiano y el Zaragoza ha decidido no acudir a Apelación para presentar el correspondiente recurso, por lo que Narvaéz cumple ciclo de amonestaciones.

La baja de Narváez se une a las de Nieto, Nano Mesa y Vigaray, por diferentes problemas físicos, ya que el lateral izquierdo ha sido intervenido del tabique nasal, Nano Mesa lleva desde el derbi ante el Huesca de baja por una luxación en el hombro y Vigaray, que ya se entrena con el grupo, no ha podido jugar en toda la temporada tras su operación de rodilla a principios de septiembre. Jair, con un proceso febril y su inminente paternidad, también apunta a baja y Francés no se entrenó ayer por un golpe, con un tratamiento individualizado, aunque se trata de una molestia leve y se espera contar con él para que retorne al once y haga pareja con Lluís López.