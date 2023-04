No escondía un ápice su satisfacción Fran Escribá por la redonda victoria del Real Zaragoza ante el Racing. “Estoy satisfecho por ganar, por las dos victorias seguidas y por enlazar ocho partidos sin perder, por la línea ascendente del equipo, ya que la valoración es muy positiva”, dijo el entrenador, que solo le puso una pequeña objeción a su equipo, “ya que me hubiera gustado un poco más de ambición, el Racing hizo un buen partido en sus circunstancias, pero el nuestro era un encuentro de ir a por más. Es el único ‘pero’ que le pongo al encuentro”.

En todo caso, el choque vino condicionado por las dos rojas que vio el rival. “Al Racing y a todos nos condicionaron las expulsiones. El partido estaba igualado y eso decantó todo, aunque nos adelantamos bien en el marcador y hasta el descanso en ningún momento dijimos que el partido estaba resuelto. Queríamos más continuidad en el juego, pero era difícil porque te contagias del ritmo de ellos y no les interesaba que fuera alto”, aseveró el entrenador valenciano, para el que Busquets Ferrer acertó en las dos expulsiones, por la falta de Íñigo y las manos fuera del área del meta Parera y también en el penalti de Lluís López a Rubén: “Las dos rojas y el penalti en nuestra contra me han parecido justas, creo que el arbitro acertó en las decisiones importantes”.

“Estamos muy cerca ya del objetivo que nos pusimos al llegar, pero no me planteo metas de puntos, ahora solo miro al siguiente partido, que es muy difícil ante el líder Eibar, aunque hemos demostrado que podemos competir ante cualquiera e iremos con la idea de enlazar otro buen encuentro y seguir sumando. Nos quedan seis partidos apasionantes para lograr los máximos puntos posibles”, añadió el técnico, que prefiere no hacer cábalas con lo que pudo ser y no fue o con lo que puede llegar: “No soy amigo de especular. La realidad es que tenemos 47 puntos y que quedan 18. Espero sumar todos, pero supongo que alguno perderemos por el camino".

Escribá también elogió la mejoría ofensiva que ha vivido el equipo al juntar en ataque a Azón, Giuliano, Bebé y Bermejo, ya que es verdad que “las circunstancias han favorecido, pero antes del gol ya tuvimos ocasiones y también muchas antes del descanso. Cuando juntas a los mejores, cada uno en su sitio, a los que tienen el gol más en la cabeza, el equipo mejora arriba, porque antes hubo muchas jornadas en las que se jugaba un buen fútbol pero no se finalizaba”, afirmó, ensalzando la figura de Azón, que cumplió su tercer partido seguido tras regresar de la lesión muscular que le tuvo de baja desde el 30 de enero. “Se dijo que falló dos ocasiones claras ante el Granada pero viéndolas otra vez no eran tan fáciles. En el gol buscó muy bien el primer remate y el rechace. Me alegro mucho por él, hace siempre mejores a sus compañeros y la buena versión de hoy de Giuliano es en parte por él. Jugó 75 minutos ya y está perfecto. Ojalá que en estas seis jornadas que restan pueda disfrutar de lo que no ha podido apenas en la temporada”.

Molestias de Bebé y Bermejo

Por último, Escribá agradeció el apoyo de una Romareda con más de 21.000 espectadores, en una de las mejores entradas del curso, aunque en la grada también había más de 600 racinguistas: “Es otro buen día para valorar el cariño de la gente, que ha estado apoyando desde el primer minuto. Es un buen ejemplo hoy de eso”, ratificó, destacando los minutos finales de Manu Molina que “ ha jugado porque se lo ha ganado, yo no regalo minutos. Estoy contento con él y me habría gustado también poder sacar a Gabi Fuentes, Jairo o Larra”. Sin embargo, los cambios estuvieron condicionados por la amarilla de Grau y las molestias en el aductor de Bermejo, que ya iba a ser relevado al descanso, y de Bebé en el gemelo, aunque no son dolencias importantes y podrán jugar ante el Eibar el viernes.