El Real Zaragoza cogió con la victoria ante el Racing la velocidad de crucero que supone acumular ocho jornadas seguidas sin perder, en las que ha logrado 14 puntos, con una goleada ante el equipo cántabro, muy facilitada claro por las dos expulsiones, pero que también llegó por la constatación de que este equipo se ha soltado definitivamente. Es decir, que el solvente triunfo ante el Granada ya fue un claro aviso de que el viento soplaba de costado y se confirmó en una tarde redonda en la que cada expulsión del conjunto racinguista, primero de Íñigo y después del meta Parera, y ambas justas, fue contestada con un gol zaragocista, de Giuliano y Bermejo, para que a los 25 minutos ya no hubiera partido, que acabó con un claro 4-1 que ratifica que este Zaragoza por fin es otro.

El choque ante el Racing de Santander, la mayor victoria del curso después de las logradas también en La Romareda contra Huesca y Leganés por 3-0, constató que el retorno de Azón hace tres jornadas en el Ciudad de Valencia tras su largo caminar de lesiones le terminó de empujar al Zaragoza hacia su mejor versión, acompañado por una clara fase de brillantez de Bermejo para que el equipo dé más sensación de peligro y de capacidad arriba, tan pobre a lo largo de todo el curso.

De un plumazo, además, el equipo zaragocista acabó con dos de las maldiciones que tenía en este curso. Hasta este sábado, había estado 208 minutos en superioridad, en los partidos ante el Eibar, que se llegó a quedar con dos menos y sumó un punto en La Romareda, el Alavés, que le ganó en Mendizorroza, el Málaga, que estuvo a punto de hacerlo en el estreno liguero de Escribá, ante el Huesca en El Alcoraz, pero ahí solo seis minutos para que la roja de Zapater equilibrara fuerzas y llegara el empate acto seguido, y en las tablas contra el Levante, y no había conseguido ganar. Frente al Racing, con una primera roja en el 17 y otra en el 23, esa historia no se repitió, superando esa incapacidad que no dejaba de reflejar los problemas futbolísticos del equipo cuando ataca en estático ante rivales con uno menos.

El regreso de Azón y la mejor versión de Bermejo han traído un Zaragoza mucho más fresco arriba

Sin embargo, contra el Racing se encontró con la diana de Giuliano, que unos minutos antes de la roja de Íñigo había mandado una al limbo a pase de Azón y que remató con el exterior de forma perfecta un pase de Bebé. Tras la roja de Parera, Bermejo, en estado de gracia con dos goles y una asistencia en los tres últimos encuentros, mandó un obús que el recién salido Ezkieta no pudo casi ni ver tras el rechace del primer disparo de falta en la barrera.

También pudo por fin decir Escribá que su Zaragoza, el que ha sumado 31 puntos en 21 jornadas, en una vuelta de esta Segunda División, unos registros de playoff, firma dos triunfos consecutivos, algo que el entrenador valenciano no había logrado y lo hace en dos duelos seguidos en casa, donde tanto se ha sufrido en este curso y donde ayer se vivió hasta la ola y el equipo no pierde desde la debacle ante el Alavés el 11 de febrero, con 10 puntos de 12.

Con Escribá el Zaragoza suma 31 puntos en 21 jornadas, una vuelta liguera de playoff y que deja claro que al entrenador le respaldan los números y el buen final de temporada, con 8 jornadas sin perder

Carcedo sí había conseguido enlazar dos triunfos seguidos, ante Ponferradina y Sporting, y esa asignatura pendiente la tenía Escribá, de muchos mejores números que su antecesor y de segura continuidad el próximo curso. Su Zaragoza ratificó ante el Racing que vive su mejor momento de la temporada, con la permanencia ya cerrada y con la promoción demasiado lejos con solo 6 jornadas por delante porque el tren del viento a favor y con el que todo sale llegó demasiado tarde.