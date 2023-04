La sanción de Cardona en el lateral izquierdo otorga a Enrique Clemente la oportunidad de jugar, por primera vez, en La Romareda con una camiseta distinta a la del Real Zaragoza. El defensa, que el pasado verano se desvinculó del club aragonés para firmar con la UD Las Palmas, no pudo jugar en el estadio municipal cuando estuvo cedido en el Logroñés debido a la cláusula del miedo impuesta por el Zaragoza. Y tampoco fue de la partida cuando la Real Sociedad B visitó el feudo zaragocista la pasada campaña (sí jugó en Anoeta), así que, si García Pimienta no sorprende con una decisión inesperada, Clemente vivirá el domingo su primera experiencia en un campo que conoce bien con una elástica distinta a la blanquilla.

«Será un partido especial, quiero disfrutar y ganar», indicó este jueves el canterano en rueda de prensa. «Venganza ninguna, para gustos los colores. Se me planteó la opción de la UD y se valoró, eran dos proyectos para estar arriba y aposté por este club. Aquí tenían más herramientas para estar arriba. Sería ser ventajista decir que acerté; al Zaragoza le tengo mucho cariño. Tengo muchos amigos allí», subrayó.

Así que nada de afán de revancha o cuentas pendientes. Clemente afronta su vuelta a casa con el único objetivo de contribuir a una victoria que mantenga intactas las aspiraciones de ascenso directo de su equipo y, además, ponga a salvo a un García Pimienta más cuestionado que nunca. «Nos está faltando esa pizca de suerte, pero no hemos perdido la confianza en nuestro juego».

Pero Clemente es consciente de que el Zaragoza no lo pondrá fácil. Su exequipo afronta la cita en su mejor momento de la temporada tras enlazar nueve jornadas sin perder. «Juega con un 4-4-2 muy claro, con dos delanteros que pelean mucho. Logran contar con ocasiones que parecen que no van a ningún lado. Pero desde el balón y estando muy atentos a esos dos delanteros que se quedan descolgados (Giuliano Simeone y Bebé), trataremos de buscar la victoria», afirma el zaragozano.

En todo caso, y aun sin afán de venganza, no será un partido más para el zaguero. «Evidentemente, pero sí será normal a la hora de disputarlo, porque en el campo no hay amigos, solo veo compañeros y rivales. Tengo ganas de jugar otra vez en mi ciudad, estará mi familia en la grada, y quiero disfrutar y ganar el partido», apunta Clemente.

Para el zaragozano, en el vestuario no existe debate de una hipotética destitución de García Pimienta. «Eso puede estar en el entorno, pero no de puertas para adentro. Creemos que es el entrenador que debe seguir hasta el final, estamos muy felices y a muerte con él, no hay ninguna duda», aseveró.

Esta temporada, Clemente ha participado en doce partidos con la UD Las Palmas. En seis de ellos ha formado parte del once titular de un equipo en el que ha formado, principalmente, como lateral izquierdo. Solo en una ocasión lo ha hecho como central, su posición natural.

En esa demarcación , la de lateral zurdo, volverá a ejercer el domingo en su primera visita a La Romareda con otro equipo. Allí, en ese estadio, el canterano, internacional español sub-21, afronta una cita que lleva tiempo esperando.