El Huesca tira de eficacia y se apunta a la pelea por el ‘playoff’

El Huesca no perdonó los fallos defensivos del Fuenlabrada (2-3) y se marchó del estadio Fernando Torres con un triunfo carente de brillo pero suficiente como para no perder de vista los puestos de playoff de ascenso. Afrontaban la cita locales con la obligación de sumar los tres puntos para seguir soñando con la permanencia. Los altoaragoneses, por contra, buscaban acercarse a los puestos de promoción. Los que primero golpearon fueron los aragoneses, a los tres minutos, al desviar Diéguez hacia su propia red el remate procedente de un córner.

Pese al gol en contra no se descompusieron los fuenlabreños, que se empeñaron en buscar el empate. Lo acarició Ontiveros con un golpeo cruzado tras bonita acción individual y acabó encontrándolo Adrián al cabecear al borde del área pequeña un esférico puesto desde la esquina. Ese acierto en el área contraria se convirtió en error en la propia poco después cuando Pulido no despejó bien un saque de banda y dejó el esférico muerto con el pecho, situación que no desperdició Ignasi Miquel. De ahí al descanso solo Bouldini, de cabeza, pudo volver a igualar la contienda.

La voluntad de intentar equilibrar el choque no mermó tras el paso por vestuarios. Primero lo intentó Pol Valentín, luego Iribas se encontró con el palo en un centro desviado por Miquel. Y finalmente el premio fue para Kanté, quien recién ingresado en el terreno de juego convirtió en gol el primer balón que tocó después de un fallo de Andrés Fernández. Renovaba así las ilusiones el anfitrión. Por desgracia para él, la esperanza tal como vino se marchó. El responsable de ello fue Joaquín, que de tiro raso y cruzado adelantó una vez más a los oscenses.

De ese golpe ya no se repuso el Fuenlabrada, que incluso pudo encajar el cuarto en un remate de Poveda sacado sobre la línea por Belman. No fue así pero los aragoneses con estos tres puntos se enganchan definitivamente a la pelea por la promoción en un encuentro muy práctico de los de Xisco.

Ficha técnica

Fuenlabrada: Belman; Iribas (Kanté, min.62), Pulido (Diamé, min.46), Diéguez, Gozzi (Buer, min.76); Pol Valentín, Cristóbal, Bravo (Zozulya, min.46), Ontiveros; Adrián (David Amigo, min.46) y Bouldini.

Huesca: Andrés Fernández; Andrei (Pulido,min.76), Insua, Miquel, Florian Miguel; Martínez (Mikel Rico, min.62), Mosquera; Gerard Valentín (Joaquín, min.46), Seoane, Mateu (Lago Junior, min.67); y Escriche (Poveda, min.67).

Goles: 0-1, min.3: Diéguez (p.p). 1-1, min.26: Adrián. 1-2, min.29: Miquel. 2-2, min.62: Kanté. 2-3, min.69: Joaquín.

Árbitro: Quintero González (comité andaluz). Mostró cartulina amarilla a Zozulya (min.55), Cristóbal (min.83), Diamé (min.86), Kanté (min.88) por parte del Fuenlabrada, y a Ignasi Miquel (min.14), por parte del Huesca.

Incidencias: encuentro correspondiente a la jornada número 35 de la LaLiga SmartBank disputado en el estadio Fernando Torres ante 2.367 espectadores