Bahnhof, del alemán, 'estación de tren'. Parece que concibes esta tienda como un lugar de paso.

Es un lugar de paso pero con profundidad, que tiene mucho más de lo que parece y donde todo el mundo experimenta, comparte, pero siendo conscientes de que es un espacio comercial.

Me cuesta encasillarlo. Vendes ropa, películas, 'merchandising', decoración… hasta gourmet.

Es normal que te cueste encasillarlo porque yo no me dejo encasillar. No me gustan nada los adjetivos y poner etiquetas es algo que me horripila. Este es un espacio muy plural, y sobre todo personal, vendo todo lo que a mí me gusta. Hace dieciséis años empezó siendo un espacio fundamentalmente textil, pero ha ido evolucionando al igual que su propietario. Ahora mismo te encuentras con la pluralidad. El espacio textil que se mantiene, la parte de caballero, una oferta de libros de todo tipo, una vinculación muy importante con el cine, y también nacieron las zonas gourmet, decoración, el mundo 'toys', el vintage de lo retro de una serie de generaciones, los 70, 80, 90… No me gusta definir Bahnhof como una tienda, creo que es algo más.