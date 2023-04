La Junta de Castilla y León finalmente ha decidido suspender el concierto de la Sierra de la Culebra tras incendiar los ánimos de los afectados por el doble fuego del pasado año en la provincia de Zamora que abrasó casi 70.000 hectáreas y acabó con la vida de cuatro personas.

El concierto, anunciado en junio del pasado año por Juan García-Gallardo Frings, vicepresidente de la Junta y líder de Voz en Castilla y León, se englobaba dentro del paquete de medidas comprometidas por la Junta para "revitalizar" la zona castigada por las llamas. En un principio, tal y como explicó García-Gallardo, los fondos recaudados del concierto benéfico iban a ser destinados a los afectados por los incendios.

Sin embargo, el pasado viernes 31 de marzo, la Junta daba a conocer que el concierto previsto para el sábado 3 de junio en Villardeciervos iba a contar con entrada gratuita. "La solidaridad reside en que los vecinos van a poder acceder gratuitamente al concierto", explicaba García-Gallardo.

En los últimos días, y ante el malestar generado en los vecinos de la zona, el goteo de bajas de los grupos participantes en el concierto ha sido constante tras la renuncia, en primer lugar, de los zamoranos Markfeel, los vallisoletanos Naïa y los asturianos Marlon.

Hasta esta misma mañana, el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguraba que la Junta de Castilla y León no se planteaba cambiar el concierto por considerar que un evento gratuito de estas características es un motor de atracción para la comarca: "Quien no quiera venir a Zamora, que no venga".

Sin embargo, tras la última renuncia de Fangoria, uno de los cabeza de cartel, finalmente la Junta de Castilla y León ha decidido cancelar el concierto. En un comunicado, la administración autonómica argumentan que la Concejalía de Cultura, Turismo y Deporte "se ha visto obligada a suspender la iniciativa turística que planteaba la realización de un concierto en la localidad zamorana de Villardeciervos el próximo sábado 3 de junio, ante la comunicación de la renuncia por parte de los grupos participantes, Fangoria, Marlon, Naïa y Markfeel".