A veces unas malas palabras se quedan grabadas a fuego en la mente de las personas y les incitan a conseguir aquello que podría ser imposible. Les supone un ánimo, un acicate e incluso les puede mover el deseo irrefrenable de 'darle en los morros' o 'callar la boca' a aquella persona que jamás confió.

Es lo que le sucedió a una alumna. Se tuvo que escuchar de parte de una profesora que jamás sería capaz de sacar el bachillerato, que ni lo intentase porque iba a ser muy difícil para ella. Y lejos de venirse abajo, la joven siguió adelante con su idea y no solo eso, sino que lo ha logrado a la primera, en los dos años que como mínimo hay que invertir para sacárselo.

La alumna, Leila El Hilali, una vez consiguió graduarse, decidió coger el correo electrónico y escribir a su antigua profesora, para echarle en cara aquellas palabras (en un tono muy educado, eso sí) y también para darle un consejo como orientadora, para evitar otros casos similares.

Este fue el email

"Buenas tardes, Lorena. Probablemente no se acuerde de mí, pero yo sí que me acuerdo de usted perfectamente como si fuese ayer el día en el que me dijiste que no me metiese a bachiller porque "no podría con ello"", comienza.

"Le escribo hoy, después de dos años y un día de mi graduación, informándole de que gracias a que no le hice caso, hoy puedo decir que tengo el bachillerato que con tanto esfuerzo y dedicación me he sacado", prosigue.

Después llega el consejo: "No le culpo de nada, sólo le recomiendo que como orientadora debería ver primero el trabajo que emplea cada alumno y no dejarse llevar por la media académica que tiene, recuerda, una nota no define a una persona. Que tenga un buen día".

Las redes sociales, una vez Leila publicó la carta, se llenaron de felicitaciones y de buenos deseos hacia ella, pero también de otras personas que han sufrido lo mismo que ella.