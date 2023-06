Tras los exámenes de selectividad, son muchos los jóvenes aragoneses que hacen las maletas y deciden pasar una o varias semanas de vacaciones en Salou. La localidad catalana se inunda de adolescentes con ganas de sol, playa y fiesta. Mucha fiesta.

Es en estos momentos cuando los jóvenes liberan el estrés acumulado durante tantos meses y la presión de realizar los exámenes que decidirán su futuro. Y es que el viaje a Salou es una tradición cada vez más arraigada en Aragón, y es casi visto como un trámite una vez se terminan los estudios de bachillerato.

Lo que pasa en Salou, se queda en Salou. Esta es una de las máximas de la juventud, que vive así sus primeros días de liberación. Sin embargo, las redes sociales son un altavoz que guarda momentos de los que uno podría arrepentirse. Sobre todo si en un vídeo criticas algo tan sagrado como los macarrones de una madre.

El vídeo viral

En los últimos años se ha popularizado un nuevo formato de entrevista en redes sociales. Cada vez es más habitual ver a jóvenes entrevistados por otros jóvenes en vídeos de unos pocos segundos y que se hacen virales en unas cuantas horas.

Hasta Salou se desplazaron los trabajadores de Nyxell, empresa zaragozana dedicada a la venta de entradas en las discotecas y pubs de Zaragoza, que también se ha extendido por las discotecas más famosas de Salou y otras comunidades, como Galicia. Allí se dedicaron a grabar varias entrevistas cortas que, posteriormente, subieron a Instagram.

"Algo que no sepan vuestras madres", pregunta el entrevistador de Nyxell a dos jóvenes. "¿Algo que no sepa mi madre? No me gustan tus macarrones", contesta uno de ellos mirando a cámara, excusándose en "que no lo ve".

Esta sorprendente declaración puede tener unas graves consecuencias cuando el chaval regrese a casa. Motivo por el cual decide dar un paso marcha atrás: "Pero tu cocido está tremendo. Mamá, te quiero", concluye tratando de evitar un problema mayor.