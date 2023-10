Seguramente por la noche, que es cuando menos ruido ambiental hay, te haya sobresaltado un sonido extraño. Parecen canicas que van cayendo contra el suelo y que además lo van a haciendo de forma gradual. Primero se escucha un golpe, el segundo es más rápido, el tercero más... y así hasta que rebota muchas veces y ya "se posa" en el suelo.

Aunque muchas veces hayas pensado que pueden ser los vecinos de arriba no, no lo son. No es que tengan ganas a horas intempestivas de tocarte las narices o de molestarte. Simplemente es la ciencia la que está detrás de este fenómeno totalmente común y normal.

Pulso de Zhukowski

Ese fenómeno se llama "pulso de Zhukowski" o "golpe de ariete" y es de origen hidráulico que se produce cuando se cierra de forma abrupta una válvula o, lo que es más normal en las casas, un grifo.

El agua se comporta de una manera elástica. Si nada le impide el paso ni se producen atascos en el circuito fluye de manera normal y continuada, pero si se corta el paso de forma rápida hace movimientos de vaivén hasta estabilizarse.

Es decir, que cuando se cierra un grifo el agua se detiene abruptamente y la que viene que por detrás viene con una inercia imposible de parar, por lo que choca con el agua de delante y se genera un aumento de la presión. Ese incremento es el que genera el ruido tan característico que tantas veces hemos oído en las tuberías de los pisos.

En los hogares está controlado más allá del ruido, que no deja de ser molesto, pero hay que tener cuidado a gran escala, más que por el sonido por el aumento de la presión, que debe estar en unos parámetros acordes.

¿Tiene solución?

Lamentamos decir que no. Es un fenómeno físico que siempre se va a dar. Solo hay un consejo y es mantener en buen estado las tuberías.