El español Dabiz Muñoz se levantó este lunes con el premio de ‘El Mejor Cocinero del Mundo’ dentro de la gala The Best Chef Awards que se celebró de sábado a lunes en la ciudad de Mérida, capital del estado mexicano de Yucatán, su primera sede fuera de Europa. Muñoz, un cocinero de altos vuelos, partía como favorito y ahora ha marcado el concurso al ganar en 2021, 2022, y 2023. Además, entre los 10 primeros se apuntaron cuatro españoles, entre ellos Albert Adrià, de Enigma (Barcelona), segundo.

"Gracias a leyendas de la cocina de España por enseñarme, gracias a todos los cocineros de ese lugar tan increíble, donde me han pasado cosas maravillosas", dijo Muñoz tras recibir el premio. Ante más de 200 cocineros de Japón, China, Corea, Estados Unidos y decenas de países de Latinoamérica, Muñoz alabó la cocina española, "sin duda me he criado en uno de los países más increíbles de la gastronomía mundial".

El premio lo recibió de manos de dos cocineras tradicionales mayas y del director creativo del concurso, Cristian Gadau, quien dijo que "la cultura maya es rica en tradiciones gastronómicas". "Organizamos el evento por primera vez en esta región de México por la cocina ancestral", contó a Efe antes de la ceremonia organizada en el Centro Internacional de Congresos de Mérida.

La VII edición de The Best Chef Awards también anunció a los nuevos candidatos de varias partes del mundo, principalmente de México, España y Latinoamérica. Además, se dio a conocer las identidades de los cien nuevos candidatos a la lista Top100 2023. La selección de nuevos candidatos la realizó un grupo de 150 expertos, entre periodistas especializados en gastronomía, críticos, conocedores y fotógrafos acostumbrados a viajar por el mundo guiados por sus diferentes aromas y sabores.

En la lista de ganadores del premio destacan los nombres de Joan Roca (El Celler de Can Roca, el mejor en 2017 y 2018), Björn Frantzén (Frantzén, 2019), René Redzepi (Noma, 2020) y de Muñoz (DiverXO, 2021, 2022 y 2023).

Mérida recibió del 18 al 20 de noviembre la séptima edición de 'The Best Chef Awards' cuyo 'plato fuerte' fue el anuncio de 'El mejor cocinero del mundo' En los tres días hubo charlas, debates y demostraciones de cocina con el tema 'Orígenes y futuro', en el que participarán chefs, periodistas especialistas en gastronomía y amantes de las artes culinarias.

El 18 de noviembre se dio el Area Talks, en el que expertos del mundo compartirán ideas inspiradoras, soluciones innovadoras y experiencias emocionantes para cautivar a los amantes de la comida, mientras que el 19 de noviembre ocurrió el Food Meets Science en donde se debatieron temas como ¿Es necesaria la ciencia para la gastronomía? O ¿La gastronomía utiliza la ciencia a diario?, con la participación de chefs y científicos de todo el mundo.