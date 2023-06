La Policía Nacional ha detenido en Palma a tres adultos, por agredir físicamente a sus hijas, dos adolescentes, al no aceptar su orientación sexual. Unos de los detenidos son el padre y la madre de una de las chicas. La tercera detenida es la madre de la otra víctima. A los tres se les acusa de un delito de maltrato, ya que los tres progenitores no aceptaban que las dos chicas mantuvieran una relación sentimental entre ellas. Las víctimas sufrieron golpes con las manos e incluso fueron agredidas con un cable de cargador de teléfono, según especificó la Policía.

Esta investigación la ha realizado el grupo UFAM, dedicado a delitos cometidos en el ámbito familiar. Los agentes tuvieron conocimiento de un episodio de malos tratos en dos familias diferentes por parte de los progenitores, ya que los adultos no aceptaban una relación que mantenían las jóvenes menores de edad. A raíz de ello se inició una investigación gracias a los protocolos que se aplican en el sector de educación. Los profesores fueron los que descubrieron que las chicas habían sido agredidas por su orientación sexual, por mantener una relación entre ellas. Los policías tomaron declaración a varios testigos y se averiguó que una de las víctimas estuvo recibiendo presiones por parte de sus padres, que le insistían en que rompiera la relación con la otra chica. Fuerte presión La presión fue en aumento, hasta el extremo de que la chica estuvo recibiendo insultos homófobos, así como golpes y tirones de pelo. La situación empeoró hasta el extremo de que fue golpeada con un cable de cargador de teléfono móvil. Los padres de esta joven fueron a hablar con los progenitores de la otra adolescentes, exigiendo que rompieran la relación, a la vez que recibían nuevas amenazas. La madre de la segunda víctima no conocía que su hija mantenía relaciones con otra chica. A partir de ese momento la mujer empezó a presionar a la adolescente para que rompiera la relación. Le dedicó toda la clase de insultos e incluso la agredió, utilizando también el cable de un cargador de teléfono, así como un palo pequeño de madera. Ante esta situación, la Policía detuvo a los tres adultos y se les acusó de un delito de malos tratos en el ámbito familiar.