Cinco acusados de abusar de dos turistas en Benidorm eluden la prisión

Los cinco jóvenes franceses detenidos por la Guardia Civil en 2019 por la presunta violación grupal a una turista noruega y abusos sexuales a una amiga en un apartamento turístico de Benidorm no tendrán que ingresar en la cárcel, donde tres de ellos apenas estuvieron un mes en prisión preventiva tras su arresto y salieron en libertad bajo fianza. Los cinco acusados han sido condenados este lunes en la Audiencia de Alicante a penas de seis meses de cárcel para dos de ellos, dos años de prisión para otros dos y cuatro para el quinto, este último por dos delitos de abuso sexual con penetración. La Audiencia dejará en suspenso la ejecución de dichas penas, con el visto bueno de la Fiscalía y de la acusación particular, ejercida por una de las víctimas.

El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia ha anticipado "in voce" la sentencia tras declararse culpable los cinco acusados tras el acuerdo alcanzado por su abogado defensor con la Fiscalía, que ha rebajado las penas que solicitaba inicialmente: 14 años de prisión para el principal implicado por dos delitos de abuso sexual con penetración (uno de ellos como coautor), 7 años para otros dos por un delito de abuso sexual con penetración y dos años y seis meses para los otros dos por un delito de abuso sexual. La acusación particular se ha adherido también a este acuerdo.

Para rebajar las penas se les ha aplicado las atenuantes de dilaciones indebidas, confesión y reparación del daño, ya que han pagado los casi 38.000 euros de indemnización por daños morales para las dos víctimas, las cuales han declarado a través de videoconferencia desde Noruega y han ratificado su denuncia en sede judicial.

Apartamento vacacional

La agresión sexual ocurrió el 6 de agosto de 2019 en un apartamento vacacional de Benidorm donde estaban alojados los cinco turistas franceses, de entre 18 y 19 años cuando ocurrieron los hechos. Según la acusación de la Fiscalía admitida este lunes en la Audiencia, uno de los procesados conversó con una joven noruega a través de una red social y la víctima acudió al apartamento con una amiga sobre las once y media de la noche.

Todos ellos estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas, en especial una de las dos jóvenes noruegas, y tras haber estado en la terraza del apartamento uno de los acusados se fue a una habitación con una de las jóvenes y con ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos mantuvo relaciones sexuales con ella, pese a conocer "la seria merma en sus capacidades y el estado de vulnerabilidad en que se encontraba" la víctima por la ingesta de bebidas alcohólicas. Tras mantener las relaciones ambos salieron de nuevo a la terraza, pero la joven tuvo que tumbarse debido su estado.

Otros dos acusados se acercaron a la otra turista y tras llevarla a una de las habitaciones intentaron tener relaciones sexuales con ella. Comenzaron a realizarle tocamientos y a tratar de quitarle la ropa, pero ella se negó de forma rotunda y logró salir de la habitación.

Al salir acudió a buscar a su amiga y comprobó que estaba en otra habitación con los otros tres procesados, los cuales se aprovecharon de su estado para abusar sexualmente de ella hasta que la otra víctima pudo entrar.

Además de las penas de cárcel, que no cumplirán siempre que no vuelvan a delinquir en los próximos años, los tres acusados de abuso sexual con penetración deberán indemnizar a la víctima con 31.840 euros y pagar una multa de 120 euros por un delito leve de lesiones. Asimismo, no podrán acercarse a la víctima ni comunicar con ella. Parte de la indemnización ya ha sido abonada y el resto se saldará con los 18.000 euros de las fianzas que pagaron en su día para salir de prisión. Los otros dos condenados a seis meses también han abonado 3.000 euros cada uno en concepto de indemnización por los daños morales.