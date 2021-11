C. C., de 19 años, se ha enfrentado esta mañana en la Audiencia de la capital aragonesa a una petición máxima de condena de tres o seis años de cárcel, según las acusaciones, por supuestos abusos sexuales en la persona de una menor de 13 años a la que, presuntamente, realizó tocamientos en senos y genitales dos veces, por encima de la ropa, tras concertar una cita en el parquin de un supermercado de la calle Sobrarbe, en Zaragoza, el 20 de junio de 2020.

Sin embargo, el acusado ha negado las imputaciones y su abogada, Cristina Martínez, ha pedido su absolución alegando que las "pruebas insuficientes" presentadas en la vista oral "no enervan la presunción de inocencia". Además ha enumerado contradicciones en la versión de la denunciante sobre el momento en el que llamó a su madre.

"Ni siquiera me acerqué"

"Ella me llamó a mí para quedar", ha señalado el acusado, que ha dicho que conocía a la denunciante a través de la hermana mayor de esta. "Me dijo que estaba con un chico y ese día no había ningún chico con ella", ha añadido. Y ha subrayado que "no pasó nada". "Ni siquiera me acerqué a ella, mantuve la distancia", ha explicado, tras indicar que el día de los hechos él estaba paseando un perro y que ella, con anterioridad, se le había insinuado una vez.

La acusadora particular, Carmen Sánchez Herrero, ha aportado como prueba que el acusado envió, supuestamente, una serie de guasaps a la menor en los que, entre otros mensajes, figuraba uno que decía textualmente; "Lo siento; me siento como una mierda", a modo de disculpa por su comportamiento. Ha mantenido que el acusado agarró fuertemente a la menor y que le provocó un moratón.

"Intentó quitarme el top y el sujetador"

La versión de la denunciante ha sido muy distinta. "Él llevaba días diciéndome de quedar y dar una vuelta por el barrio", ha manifestado. "Tras dejar a la perra que estaba paseando se me acercó mucho e intentó besarme y quitarme el top y el sujetador para tocarme los pechos", ha relatado. "Y luego me abrazó por detrás para tocarme las partes íntimas y el pecho, pese a que yo le decía que no quería, que me dejara", ha agregado.

La denunciante ha manifestado que el acusado le gustaba "tiempo atrás", pero el imputado ha señalado, por el contrario, que ella nunca le ha gustado.