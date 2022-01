Un abogado zaragozano, José Javier P. Y., ha comparecido esta mañana en la Audiencia de Zaragoza acusado de cometer una estafa inmobiliaria, por valor de 150.000 euros, en una operación para adquirir parcelas en Soria y Calahorra con el fin de que se emplearan para la construcción de supermercados.

El plan no se llevó finalmente a cabo, por problemas de financiación y la lentitud de la tramitación administrativa, según el imputado, y los contratos se rescindieron.

Se enfrenta a seis años de cárcel, los solicitados por la acusadora particular Ana Lloréns, o cuatro, según la petición formulada por la fiscal. El juicio debería haberse celebrado el pasado noviembre, pero el imputado no compareció y fue puesto en busca y captura.

"Yo era una especie de testaferro de alguien, yo no me dedicaba a esto", ha subrayado P. Y., que ha reconocido ser administrador único de Suelos de Soria SL. "Yo no he gestionado ni cinco céntimos", ha añadido el abogado, que es defendido por la letrada Carmen Sánchez Herrero.

Rescisión de contratos

Esta sociedad, que hacía opciones de compra sobre terrenos, se puso en contacto con Keril Europea SL, una empresa de construcción, con la idea de instalar supermercados de Lidl y de Semar, con quienes se firmaron sendos contratos en el 2019. El peso de la negociación, ha señalado el acusado, lo llevó otro miembro de la sociedad Suelos de Soria.

Los contratos se rescindieron al no registrarse avances en el procedimiento para la construcción de los centros comerciales. Pero Keril Europea había entregado ya 150.000 euros. Se extendió entonces un pagaré para la devolución de esos fondos, hecho que P. Y. ha dicho desconocer. "Nunca he negociado, pero sí he ido a firmar contratos privados", ha afirmado.

Sin embargo, José Luis Moreno Martín, representante legal de Keril Europea SL., ha manifestado que la relación era a través del acusado y otro miembro de Suelos de Soria, y que al no hacerse la obra pidió la devolución del dinero. "No tuvimos conocimiento de la rescisión del contrato con Lidl y Semar", ha agregado.

Previamente, como señal, se acordó la entrega de 15.000 euros, a cuenta de los 150.000, operación que se llevó a cabo en Madrid. "Negociamos con muchísima confianza con ellos porque era abogado", ha añadido en relación con el abogado.

Raúl Zorita (Lidl): "El contrato no superó ningún hito"

El extorero Raúl Zorita, representante legal de Lidl, ha confirmado que trató con P. Y. y que, al no cumplirse los trámites urbanísticos se acordó resolver el contrato. "El contrato no superó ningún hito", ha insistido el representante legal de Semar. que pidió la devolución del dinero entregado a cuenta.

M. C. V., de Suelos de Soria, ha declarado que fue el acusado quien constituyó la sociedad "de promoción de suelo para venderlo a supermercados". Ha asegurado que "la intención del imputado era devolver el dinero del pagaré". Pero las licencias de obras se hacían esperar y la empresa se quedó sin liquidez.

Otro miembro de Keril ha señalado que la operación de Soria se vendió como "algo cierto e inminente", que el acusado "estaba en todas las reuniones" y que creían que los responsables de la empresa inmobiliaria "eran los dueños de las parcelas".