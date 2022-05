El joven que se coló en casa de una anciana y la violó en Tamarite (Huesca) afronta 19 años de cárcel

La violación que sufrió a sus 94 años mientras dormía tranquilamente en una casa de la localidad oscense de Tamarite de Litera le marcó un claro antes y después en su vida. Ocurrió en la noche del 16 de enero de 2021 y desde ese momento ha dejado de ser una mujer independiente y ahora necesita ayuda para las habilidades básicas de vestido, higiene y hasta en las propias tareas del hogar. De hecho, tuvo que ser internada en un centro asistencial. El supuesto agresor sexual afronta una condena máxima de 19 años de prisión.

Mohamed C., gambiano de 24 años, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Huesca por violación, lesiones, robo y allanamiento de morada. En estos dos últimos delitos hay divergencias entre la Fiscalía y las acusaciones puesto que el ministerio público no considera que hubiera una entrada ilegal en la vivienda de la víctima en la calle Era Mola. Frente a este posicionamiento está la abogada de la anciana, la abogada Lucía Romeu, y el letrado que ejerce la acción popular y diputado autonómico de Vox por Huesca, David Herranz, quienes consideran que el encausado no se llevó nada, pero que sí accedió al domicilio sin permiso alguno.

La mujer vivía sola. Eran las 23.00 horas cuando, según la investigación realizada por la Guardia Civil, arrancó los barrotes que protegían una de las ventanas, fracturó los cristales (lo que le produjo varios cortes en la mano y que fueron fundamentales para poderlo identificar y detener al ser vecino del municipio) y se introdujo en la vivienda.

Merodeó por diversas dependencias del primer piso de la casa, revolviendo los cajones y enseres de las habitaciones buscando algo de valor, si bien nada le debió de interesar y subió al segundo piso donde se encontraba la víctima durmiendo.

En su habitación, según relatan las acusaciones, «se recostó junto a esta, despertándose y al ver que se encontraba un hombre junto a ella, comenzó a gritar». En ese momento, el agresor, presuntamente, le tapó fuertemente la boca, tirándola de la cama y arrastrándola en el suelo. Allí le arrancó la ropa, le puso primero la mano en la boca y luego una almohada y la violó. Le dio igual incluso que la mujer llevara pañal. Todo ello mientras la golpeaba. Un relato de hechos por el que la acusación pública pide casi 17 años de prisión; 19 la ejercida por la familia de la víctima y 16 la acción popular, que propone que cumpla dos tercios de la condena en un centro penitenciario de España y que tras ello sea expulsado a su país de origen, ya que se encontraba en situación irregular.

En paralelo, Mohamed C., afronta una condena de 248.512 euros en concepto de indemnizaciones por el perjuicio en su calidad de vida, las secuelas físicas y psíquicas, sí como por su incapacidad tras los hechos.

Pero la familia de la víctima de esta agresión sexual también suplica que, una vez cumpla la condena y sea puesto en libertad, si se queda en Tamarite de Litera, que se le imponga una prohibición de acercarse a la víctima y a cualquier ser querido directo de la misma a menos de 1.000 metros durante 25 años. Tampoco se podrá comunicar con ellos.