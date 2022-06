La Dirección General de Patrimonio del Gobierno de Aragón ha tomada cartas en la polémica abierta por el desplome del Torico de Teruel. Los servicios jurídicos de este estamento autonómico está estudiando incluso la posibilidad de abrir un expediente sancionador al ayuntamiento por lo ocurrido, según señaló a este diario la directora general del área, Marisancho Menjón. A su juicio, todos los indicios apuntan a que el derrumbamiento del monumento se debió a la colocación de una argolla metálica en la parte superior de la columna que sostiene la figura el astado y de 23 sogas con sus correspondientes sistemas de anclaje sujetas desde ella hacia otros tantos puntos de la plaza, una intervención que el consistorio permitió realizar con motivo del Congreso Nacional del Toro de Cuerda celebrado el pasado fin de semana.

Menjón ve «evidente» que el pedestal de la escultura «ha sido sometido a unas tensiones y esfuerzos que han repercutido en la estabilidad e integridad del bien». «No es lo mismo poner una luces en Navidad que una argolla metálica en la parte alta de la columna. No es una intervención habitual sobre una estructura hecha para soportar un peso ligero, no para fuerzas de mayor calado», agregó.

Esta actuación debería haber requerido una autorización por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural, previo informe de la comisión provincial en la materia, «al generar una afección estructural a este elemento urbano», dado que se ubica en el conjunto histórico de Teruel, declarado de interés cultural (BIC), según hace constar la directora general en un carta remitida ayer al ayuntamiento.

En la misiva también se advierte que las actuaciones necesarias para la restauración de los distintos elementos de la fuente y cualquier otro daño que hayan podido sufrir otros bienes ubicados en la plaza, «requieren asimismo de autorización cultural», según lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés.

Según Menjón, el ayuntamiento debe presentar ahora una propuesta de intervención en la que se detallen qué materiales y métodos se van a utilizar para el monumento vuelva a lucir en todo su esplendor, informe que luego deberá pasar el filtro de Patrimonio. En este sentido, Menjón garantizó «toda la agilidad posible» en este proceso de tramitación porque «somos conscientes de lo que supone», dijo en alusión al emotivo acto de colocación del pañuelo en el Torico el próximo 9 de julio, que da inicio de las fiestas de la Vaquilla.

Sobre si dará tiempo completar la restauración para esa fecha, la directora general no lo tiene claro: «espero que sí». En cualquier caso, cree que «se pueden buscar soluciones alternativas» pero considera que hay que ser escrupuloso con cumplimiento del procedimiento para «garantizar la correcta intervención en un bien que es un símbolo para Teruel y una de sus principales señas de identidad». «Es lo que marca la ley. No podemos guarnos solo por las prisas por una cuestión de prisas o de imagen», apuntó.

Propuesta de intervención

Tampoco la alcaldesa de Teruel, Enma Buj, da por segura que la restauración estará completada para la puesta del pañuelico. «No sabemos todavía si para la Vaquilla estará el Torico», aseguró ayer al considerar que es prematura abrir el debate sobre cómo debe ser esta colocación.

De momento, el ayuntamiento prepara un informe sobre el estado y la evaluación de los daños con la información que le faciliten las empresas especialistas a las que se ha encargado la restauración de los diferentes elementos dañados. El paso siguiente será elaborar una propuesta de intervención de la mano de la Fundación Santa María de Albarracín, un documento que se remitirá para su autorización a Patrimonio, que «tiene el compromiso de darle la máxima prioridad», aseguró Buj.

La regidora eludió hablar de las causas del derrumbamiento –«un alcalde no puede evitar que haya accidentes»– y dijo que lo importante es «sumar todos juntos y remar en el mismo barco para solucionar cuanto antes esta desgracia».

Por la tarde, la alcaldesa informó a la Federación de Interpeñas y les aseguró que «habrá Torico» para la Vaquilla, aunque aún no se sabe si será el original restaurado o una réplica en 3D que había en el Museo de la Vaquilla y que se está usando para su reparación, que se logrará «gracias a esa copia, en un plazo más que razonable», indicó Buj. «Hemos decidido, además, encargar una réplica del Torico en hierro, del mismo material con el que estaba hecho el original e idéntica», apuntó. Los plazos no están definidos y no se sabe si para las fiestas se contará con la columna, pero los peñistas salieron convencidos de que «sí se colocará el pañuelico», aunque sin concretar cómo se hará ni si se limitará el aforo ese día a la plaza por seguridad.