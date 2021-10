Cada persona es un mundo y todos tenemos nuestros propios hábitos y creencias. Algunos de ellos están bastante claros y generan mucho consenso, pero por ejemplo saber cada cuántos días se recomienda lavar el pelo es una de las cuestiones en las que menos coinciden los expertos. Al entrar en la ducha suele surgir la duda: ¿Me lo lavo si ya lo hice ayer? ¿Me toca ya?

Aunque la pregunta pueda sonar a sencilla no lo es para nada. Limpiar el cabello en profundidad es una tarea que no requiere de poco tiempo precisamente porque es necesario llenar todo el pelo de champú, aclararlo cuesta su rato, después es muy recomendable aplicar una mascarilla para mejorar su suavidad y salud y, para rematar la faena, toca el secado, lo que más cuesta, sobre todo si se espera a que pierda la humedad sin el secador eléctrico.

¿Todos los días o una vez por semana?

Ni una ni otra. Pese a que algunos expertos afirman que es necesario lavarlo todos los días, pero otros recalcan que con una vez a la semana basta. Ambas opciones están bien, pero en el punto medio reside la virtud, como reza el refranero popular español, por lo que hacerlo cada unos tres días es una solución intermedia, recomendable y sana.

En lo que sí que hay más coincidencia es en la cantidad de champú a utilizar. Solemos caer en la tentación de usar más de lo necesario para que quede más limpio, pero en realidad no hace falta más que echar el equivalente al tamaño de una avellana si no hay mucho pelo o de una nuez si hay más. Después es recomendable usar un acondicionador o mascarilla.

¿Cómo se lava?

Una vez ya tenemos clara la cantidad de champú, hay que echárselo por el pelo e ir masajeando para que haga contacto con toda su superficie, pero especialmente con el cuero cabelludo, lo cual ayuda a mejorar la circulación. Además, se recomienda ir mezclando con algo de agua para que se extienda el jabón de forma más sencilla.

¿Más lavados, más caída?

No, es un mito. No influye para nada. Simplemente los pelos que se caen son porque ya han cumplido su ciclo vital y no hay nada que hacer. Se van a caer más pronto o más tarde, por lo que el aumento o disminución de la caída del cabello no va a tener nada que ver con el número de lavados semanales.

¿Qué champú se recomienda?

Parecerá una respuesta algo obvia, pero depende de las necesidades de cada persona. Lo más común es utilizar uno suave y neutro, lo cual es sencillo ya que en todos los supermercados los venden así, pero también existen champús especiales para ayudar con ciertos problemas. Por ejemplo, los fortificantes serán más utilizados para personas propensas a la alopecia o caída de pelo, si se tiene tendencia al pelo graso se utilizará uno especial, otros son específicos para pelo rizado, teñido o liso... Hay muchas opciones para cada persona.

Mascarilla y acondicionador, ¿sí o no?

Sí, pero no a la vez. O uno u otro. Lo ideal es utilizar siempre que se lave el pelo el acondicionador, pero la mascarilla cada diez días o dos semanas. Y lo más importante es que no se usen a la vez.

Si sudo mucho de normal o por hacer deporte, ¿debo lavármelo más?

La respuesta también es sí. El sudor lo que hace es ensuciar el pelo más rápido y notarás que necesitas lavarlo con más frecuencia de lo habitual. Además es cuestión de higiene personal. También afecta a gente que está en ambientes cerrados o grasos como una cocina durante mucho tiempo.