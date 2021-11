Marcará la diferencia y no necesitarás nada más que seguir unos sencillos consejos y hacerlo de manera habitual para lucir un cabello rizado u ondulado digno de revista. Pero más allá de la belleza, que también, notarás que tu salud capilar se multiplica, teniendo así un cabello suave, sedoso, con volumen, fortalecido y bien cuidado.

El método Curly Girl, más que centrarse en el uso de productos, lo hace pensando en los hábitos, porque cuando se tiene el pelo seco y encrespado se suele acudir a mascarillas o acondicionadores, que tienen silicona y no logran penetrar en la raíz. Además, el método no propone un sérum mágico y carísimo para obtener resultados. Surgió gracias a un libro de Lorraine Massey con Michele Bender llamado Curly Girl, The Handbook, en el que explica cómo tener siempre un pelo espectacular.

Y antes de pasar a las claves, si tienes el pelo liso también es para ti, porque aunque está pensado para los cabellos rizados y ondulados, ten en cuenta que son consejos para cuidar la salud capilar, por lo que se pueden aplicar sin problema.

Las claves

Lo primero que es necesario tener en cuenta es que la salud del cabello no es una broma y lo principal de este método es que uses productos con ingredientes naturales, cuantos más mejor. Lo ideal es que compares y leas bien las etiquetas, porque debe tener sulfatos el champú pero no siliconas.

Una vez lo hayas lavado es hora de aplicar el acondicionador para hidratar y que ayude a desenredar. Aquí viene uno de los puntos más importantes del método, porque cuando el pelo está mojado es mucho más susceptible de ser dañado, por lo que hay que desenredarlo con mucho cuidado. Para ello hay peines especiales para pelo rizado o se puede hacer con los dedos y con mucho cuidado de la raíz a las puntas.

En cuanto al secado, hay dos vertientes. La primera es al natural, pero para conseguir un efecto top lo mejor es utilizar el secador de pelo con la cabeza hacia abajo y con el difusor redondo con puntas. Siempre a potencia media y siendo muy cuidadosos, con movimientos de abajo a arriba.

Por último, no dudes en utilizar un definidor de rizos. Como hay muchas marcas en el mercado, ve probando hasta ver cual ofrece los mejores resultados para ti. Recuerda que cada pelo es un mundo, por lo que lo que se adapta a ti puede ser distinto a lo de otra persona.

Si sigues estos fáciles pasos y consejos en unos días ya podrás ver los efectos positivos en tu cabello, pero lo más importante es la constancia, que siempre que te laves el pelo sigas este proceso y así tendrás una melena no solo preciosa, sino cuidada.