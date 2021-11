El Rey Don Felipe VI y la Reina Doña Letizia estuvieron por la noche del miércoles en Suecia en la cena de gala que organizaron los Reyes del país escandinavo donde la elegancia fue la tónica dominante ante tal noble acto. Allí se lucieron estilos y vestidos espectaculares, pero Doña Letizia sobresalió por ir muy distinguida, pero con un vestido de H&M, una marca que está destinada al gran público.

Se trata de un vestido largo de tul con falda escalonada de la colección H&M Conscious Exclusive Spring Summer 2020, confeccionado con RENUTM, un poliéster reciclado de alta calidad elaborado a partir de materias primas de tejidos usados.

🇸🇪Como conclusión a esta jornada del Viaje de Estado, los Reyes de Suecia han ofrecido una Cena de Gala a los Reyes en el Palacio Real de Estocolmo.

Como conclusión a esta jornada del Viaje de Estado, los Reyes de Suecia han ofrecido una Cena de Gala a los Reyes en el Palacio Real de Estocolmo.

Supuso un claro guiño al país sueco, ya que la marca es de ese mismo país. Pero hay mucho más, porque la elección no fue casualidad y no solo porque la marca fuera del país de la celebración de la cena. Supone una manera de reivindicar la ropa sostenible y, además, es de la misma línea que el modelo que lució Victoria de Suecia en su décimo aniversario de boda, hace un año, de no ser por las mangas, que eran distintas.

Pero tampoco quiso acordarse de uno de los complementos estrella, que fue la diadema de flor lis que lució (que tiene 450 diamantes y diez perlas sobre una base de platino), un claro guiño a Doña Sofía. Es una representación clara de la dinastía borbónica y que se puso por última vez en el viaje de Estado que realizaron a Japón en 2019.