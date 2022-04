Conocemos muchas de las funciones del Whatsapp, pero hay otras muchas que no porque simplemente no lo sabemos o no nos hemos parado a indagar en todas las posibilidades que ofrece.

Una de nuestras mayores preocupaciones según nuestro carácter es mantener la privacidad de nuestro Whatsapp. No nos gusta que haya miradas indiscretas, podemos ocultar la hora de la última conexión, el doble check azul para que no sepan cuándo leemos a un contacto... Y también hay personas demasiado fisgonas que tocan el móvil sin nuestro permiso y que pueden enviar mensajes indeseados o comprometidos sin que nosotros queramos y crearnos un problema. A veces puede ser por un motivo de broma, pero otras no y acabamos por enfadarnos y además teniendo que resolver el entuerto en el que nos han metido. Otras, en cambio, quizá tienen información confidencial y que no debe estar disponible para cualquier persona. Es información que es necesario dejar guardada lo mejor posible. Solución sencilla Así que lo mejor es bloquear el uso del Whatsapp con nuestra huella dactilar. Así estaremos seguros de que si alguien tiene el móvil en nuestras manos y no somos nosotros lo usará si le hemos dado el permiso necesario, que es poniendo nuestro dedo en la pantalla para desbloquear su uso. Cómo crear stickers de Whatsapp fácilmente con las fotos de tu móvil Para ello solamente hay que abrir la aplicación de Whatsapp, tocar el botón de "Más opciones", ir a "Ajustes, "Cuenta" y "Privacidad". Una vez dentro baja hasta abajo, hasta la opción de "Bloqueo con huella dactilar". Después ya solo quedará seguir los pasos, poner la huella en el teléfono y que la reconozca al completo y establecer el tiempo que quieres que pase antes de que se vuelva a pedir esa autenticación.