Puede que envíes un mensaje y que solo salga uno de los checks (✔) a uno de tus contactos de Whatsapp. Lo primero que posiblemente pienses es que no tiene datos móviles, que no está conectado al WiFi, que está en un lugar con mala cobertura o que directamente tiene el móvil apagado. En definitiva, que no le llegan, pero lo harán.

Sin embargo, esto puede persistir en el tiempo. Nunca llega el doble check y mucho menos el de color azul, el que indica que te han leído. Entonces lo más probable es que hayas sido bloqueado, pero todavía hay que comprobarlo.

Las señales inequívocas

La primera pista es que posiblemente haya una razón (la que sea) para que una persona pueda bloquearte, lo cual puede ser el primer indicativo. Después tienes otros factores que también indican que te han bloqueado o que te han eliminado de Whatsapp al eliminar el contacto.

Una de ellas es que no podrás ver la información del usuario, que de hecho también será de lo primero que te saltará a la vista y te llamará la atención. Estará oculta para ti la hora de la última conexión (siempre y cuando lo tuviera activado), no podrás ver la foto de perfil ya que aparece una blanca predeterminada y tampoco podrás llamar a través del Whatsapp a esa persona.

Te quedará la opción de llamar de forma clásica por teléfono a tu contacto o probar con otras aplicaciones. En caso de que llames como toda la vida, si te advierte el móvil de que el contacto está apagado o fuera de cobertura es muy probable que también te haya bloqueado las llamadas, así que poca opción te quedará ya para tratar de hablar con esa persona.