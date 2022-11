La cadena española de tiendas de moda Springfield, presente en 60 países, ha publicado su campaña promocional internacional ‘Keep yourself warm. Keep the planet cool’, rodada en los glaciares del Pirineo aragonés.

El spot de la campaña se grabó entre los días 5 y 7 de octubre con un equipo de 30 personas. La localización elegida fue Forau de Aigualluts frente al glaciar del parque Posets-Maladeta. Con esta campaña, además de mostrar su nueva colección, la firma de moda quiere lanzar un mensaje ecologista. Por ello, han elegido un entorno desde el que se puede comparar y apreciar cómo ha disminuido el glaciar. Para acceder a esa localización se tuvo que diseñar una logística específica porteando equipos con mulas desde la zona del aparcamiento en Besurta. Aragón Film Commission colaboró con el equipo de producción desde el mes de septiembre para solucionar los desafíos logísticos de este rodaje, estableciendo contactos con las empresas encargadas del transporte de equipos y materiales, y facilitó la tramitación de permisos con la dirección general de Medio Natural y Forestal del Gobierno de Aragón. El equipo se alojó durante cuatro días en la zona de Benasque, ya que buscaban unas condiciones climáticas y de luz muy concretas, como se aprecia en el resultado final de las imágenes. No es habitual desarrollar rodajes en escenarios tan inaccesibles, pero la marca de ropa tenía muy claro que quería rodar su spot allí para concienciar sobre la necesidad de frenar el calentamiento del planeta, que está provocando entre otras cosas el deshielo de los glaciares.