Perder peso es uno de los objetivos de muchas personas que no se sienten a gusto con su estado físico y que, en ocasiones, esta situación puede afectarles a la salud. Por ello, cada persona toma un rumbo diferente en su carrera por reducir su peso: iniciarse en el gimnasio, salir a hacer ejercicio a la calle o reducir las calorías de las comidas.

Conseguir un déficit calórico es el principal objetivo de las personas con sobrepeso. Esto significa quemar más energía que la que se ingiere, lo que puede realizarse de distintas formas. Además, no tiene por qué ser un régimen calórico estricto, sino que con unos cuantos alimentos en nuestra dieta podría ser suficiente.

En la actualidad, los expertos no se ponen de acuerdo en cuál es la comida más importante del día. Unos dicen que es el desayuno, mientras que otros abogan por la cena. Sin embargo, en lo que sí están de acuerdo es en el número de calorías que cada persona debe ingerir al final del día.

El postre perfecto para perder peso

No hace falta pasar hambre para adelgazar. En ocasiones, basta con no ingerir una gran cantidad de calorías y quemar las necesarias para alcanzar el famoso déficit calórico. Otro de los tópicos más famosos es que comer fruta por la noche engorda debido a su alto porcentaje de azúcar. Aunque no es cierto.

En los últimos días, algunos nutricionistas han hecho hincapié en los efectos positivos de consumir una fruta en concreto: las fresas. Esta fruta está compuesta en un 85 por ciento por agua, por lo que te saciará sin haber consumido apenas calorías, lo que podría ayudar a los problemas de obesidad y las consecuencias derivadas.

Los peores alimentos según la OCU

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una lista de alimentos que deberían evitarse por alto nivel calórico.