Si hablamos de multas de tráfico lo primero que viene a la mente son aquellas que son más comunes. En esta lista sin duda alguna están aquellas por exceso de velocidad, por usar el teléfono móvil, por consumo de alcohol o de otras sustancias, por saltarse un semáforo o un stop...

Pero hay otras que no son para conocidas y que también pueden suponer que te caiga 'una receta' de parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por ejemplo, te pueden multar por conducir con un abrigo puesto si la policía interpreta que no puedes conducir con las mínimas exigencias de seguridad.

Una de las más injustas ya la ha quitado la DGT gracias al uso de las nuevas tecnologías, pero hay otras que no son tan conocidas. Por ejemplo, ¿sabías que te pueden multar si tienes el coche muy sucio? Pues sí y las sanciones oscilan entre los 80 y los 200 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Estos son los casos

Uno de los más comunes es que la matrícula no se lea bien, ya que siempre tiene que estar visible por motivos de seguridad. Si no funcionan las luces que la iluminan, si se ha tapado algún dígito o si está muy sucia y no se distingue bien te pueden multar y son 200 euros. Poca broma.

Lo mismo sucede con los faros. Al ser un elemento de seguridad indispensable tienen que estar con un mínimo de cuidado, por lo que si no lo están por desgaste del plástico o cristal o porque están demasiado 'puercos' te sancionarán.

Y por último dos que tienen que ver con el invierno y la visibilidad. Antes de emprender la marcha es indispensable retirar la nieve por completo de los cristales, ya que son imprescindibles para circular con seguridad. Y lo mismo sucede con el hielo, con el cual tenemos poca paciencia.

No basta solo con quitarlo de la parte del conductor y esperar a que poco a poco se vaya del resto por acción del calor. Hay que quitarlo por completo, aunque lleve más rato, y también de retrovisores y del cristal trasero. En este caso son 80 euros de sanción económica.