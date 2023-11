Los hechizos de amor son el empujón que necesitas para curar tu corazón herido, volver a confiar en el amor y experimentar una vida amorosa plena. Gracias al equipo de profesionales en esoterismo de Alicia Collado, podrías conseguir la relación sentimental que te mereces y sin hacer ningún esfuerzo. Así, como lo lees. Te sigo contando en qué consisten sus hechizos de amor…

Sentirse enamorado es una de las sensaciones más maravillosas e intensas que podemos experimentar los seres humanos. Por eso, cuando el amor pasa por un bache, no es correspondido o cuando se rompe, algo en nuestro corazón se rompe también y a veces nos es prácticamente imposible recomponerlo sin ayuda. No te preocupes, porque esa ayuda está en los hechizos de amor que te podrían permitir vivir la relación que siempre habías soñado.

¿Qué son los hechizos de amor?

¿Cuántas veces en tu vida has deseado que un problema amoroso se solucionase como por arte de magia? Dejar atrás todo eso que nos atormenta cada día y nos impide alcanzar la felicidad, pero no logramos encontrarle una solución. Si estás pasando por algo así y estás desesperado porque tu vida sentimental cambie, estás a punto de descubrir cómo podrías conseguirlo.

En los hechizos de amor podría estar la clave. Podrían ser la ayuda que necesitas para alcanzar tus objetivos sentimentales. Que no te suene raro, porque la videncia y las prácticas esotéricas han acompañado al ser humano desde siempre, prestándonos auxilio en momentos de dificultad en los que no podíamos dar solución a nuestros problemas más personales por nosotros mismos.

Pero estos hechizos de amor siguen a la orden del día, eso sí, han evolucionado hacia nuevas técnicas vanguardistas que, a su vez, permiten mejorar su eficacia. Sin embargo, no cualquier persona cuenta con los conocimientos y la capacitación necesaria para llevar a buen término un hechizo de amor y lograr al final que estos rituales funcionen. Es indispensable, por tanto, recurrir a profesionales de alto prestigio como los de Alicia Collado que nos garanticen una correcta práctica del ritual para obtener una mayor probabilidad de éxito y lograr que sean hechizos de amor efectivos.

¿Para qué sirven los hechizos de amor?

Desde hace mucho tiempo, los rituales esotéricos son una práctica muy conocida que se emplea para muchos fines diferentes. En concreto, en el caso de los hechizos de amor tienen como objetivo llevar a la realidad un deseo amoroso. Este puede ser desde tratar de conseguir que la persona deseada se sienta atraída por ti, a solucionar los problemas presentes en tu relación, hacer que recuperes a tu ex pareja, o incluso podría llegar a servir para separar a dos enamorados.

La popularidad de los hechizos de amor ha crecido en tiempos recientes, en buena parte gracias a numerosos testimonios de éxito y a su amplio abanico de prácticas esotéricas. En la actualidad, se considera que los hechizos de amor más renombrados y efectivos podrían ayudarte a encontrar el amor genuino y restaurar la felicidad que tanto añoras. Si estás buscando un cambio en tu vida sentimental, debes saber que las posibilidades de los hechizos de amor son infinitas y dependen de lo que pretenda cada interesado.

Los hechizos están adaptados a las circunstancias y objetivos amorosos de cada individuo, lo que significa que la elección adecuada del ritual es crucial para el éxito del proceso. Pero no te preocupes, porque los verdaderos profesionales como el equipo de Alicia Collado te aconsejarán a la perfección y te acompañarán en el camino hacia tu objetivo.

Quién es Alicia Collado y cómo pueden ayudarte sus rituales amorosos

¿Buscas un cambio en tu vida sentimental? No sigas esperando de brazos cruzados y da el paso ya hacia tu felicidad. Confía en el equipo de expertos de Alicia Collado para que te ayude a conseguir tu objetivo con las mayores posibilidades de éxito. Alicia Collado presta servicios referentes de videncia y esoterismo, posicionándose como líder en hechizos de amor en todos los países del mundo.

Alicia Collado es el equipo esotérico multidisciplinar mayormente reconocido. Un éxito que se sustenta en los más de 10.000 casos tratados y los años de experiencia ayudando a personas como tú a recuperar la esperanza en el amor. La profesionalidad y el profundo conocimiento en hechizos de amor de todo su equipo te ofrece la garantía de que prestarán un servicio idóneo de asistencia a tu necesidad particular.

El trabajo honesto, transparente y apasionado que llevan a cabo en todos y cada uno de sus hechizos de amor, es lo que diferencia a Alicia Collado del resto de centros esotéricos que existen. Para su equipo lo más importante es mejorar la vida de las personas, por eso harán todo lo posible para que el hechizo funcione y consigas tu objetivo.

Los hechizos amorosos son una práctica que se ha utilizado durante siglos para muchos fines distintos. Pero, sea cual sea tu objetivo, lo más importante es ejecutar correctamente el hechizo. Por eso solamente podrían llegar a ser efectivos cuando son realizados por verdaderos profesionales como los de Alicia Collado.

Los servicios del equipo de Alicia Collado son los preferidos de quienes buscan las mayores garantías de los rituales esotéricos; algo que se refleja perfectamente en la eficacia y los elevados resultados que el grupo lleva obteniendo gracias a su intenso e innovador trabajo fruto de años de práctica e investigación. Si de verdad quieres volver a sentir la plenitud que da el amor y recuperar la ilusión, confía ya en el equipo de Alicia Collado para que te ayuden con sus demandados hechizos de amor.

Los 10 hechizos de amor más solicitados

El equipo de Alicia Collado ha querido compartir sus 10 hechizos de amor más solicitados por su gran poder y alta efectividad.

1 - Amarre para que se enamore de mí: Gran Amarre de Altar Mayor

El ‘Gran Amarre de Altar Mayor’ es uno de los hechizos más demandados entre los clientes de Alicia Collado. Es uno de los más potentes que existen y también requiere el uso de alta alquimia, por lo que se trata de un hechizo complejo.

Lo que busca este ritual es un estado similar a una ‘sedación sensorial’, haciendo que los espíritus encomendados a los que se solicite ayuda trabajen durante las fases de sueño profundo de la persona deseada. Se trata de un amarre de amor exclusivo de Alicia Collado, en el cual, a pesar de su gran potencia, no debemos temer ninguna consecuencia negativa para el solicitante. Sirve fundamentalmente para lograr enganchar a esas personas que nos parecen ingobernables o especialmente tercas en su modo de actuar, consiguiendo que se enamoren de nosotros.

2 - Amarre para alcanzar el amor verdadero y duradero en una relación: Magia Blanca Pura

Los amarres de amor con Magia Blanca Pura de Alicia Collado buscan atraer el amor verdadero y duradero a una relación, sin recurrir a la manipulación ni a la coerción de la voluntad de la persona amada. El equipo de Alicia Collado, mediante estos hechizos, podría conseguir que el universo conspire a tu favor y alcanzar por fin el amor verdadero que tanto has soñado.

La Magia Blanca Pura podría atraer la energía positiva del amor y la pasión a vuestra relación, logrando una conexión espiritual y emocional irrompible entre vosotros que llevaría tu historia de amor a otro nivel hasta la eternidad.

3 - Amarre para que sea siempre fiel: Vudú Candomblé de 7 nudos

El ‘Vudú Candomblé de 7 nudos’ se trata de un hechizo de amor de Alta Magia, un ritual altamente efectivo que Alicia Collado ha sabido desarrollar gracias a su gran inversión en I+D y sus continuos estudios e investigaciones en las diferentes ramas del esoterismo. Se trata de uno de los amarres más solicitados, pues sus efectos podrían ser realmente sorprendentes al obtener la más absoluta lealtad y fidelidad de una pareja hacia el solicitante.

El equipo de Alicia Collado define este tipo de amarre como la “bomba esotérica del siglo”, porque es uno de los más completos y abarca todos los aspectos de la vida sentimental, con rapidez y efectividad.

4 - Endulzamientos

Es muy posible que hayas oído hablar de los endulzamientos, pero ¿conoces todo su potencial? Los endulzamientos son hechizos esotéricos que buscan suavizar los corazones y emociones de una persona, buscando recuperar el equilibrio y la paz en las relaciones amorosas. Son actos mágicos diseñados para atraer energías positivas hacia una persona o una relación. Su objetivo es eliminar los obstáculos para que los sentimientos puedan fluir libremente, y se pueda volver a encender la llama del amor.

El equipo de Alicia Collado también está especializado en la práctica de los endulzamientos, que son hechizos de amor más suaves pero igual de válidos. Llevan años realizando este tipo de rituales con muy buenos resultados para mejorar las relaciones sentimentales. Por todo esto, los endulzamientos son un ritual muy solicitado, así como por su efectividad y su poder para alcanzar o recuperar el amor.

5 - Hechizo para alejar y olvidar a alguien: San Alejo

Los hechizos de amor normalmente se utilizan para unir a dos personas, pero también pueden separarlas, si es lo que se quiere. ¿Alguna vez has deseado que una persona desparezca de tu vida? ¿Qué se aleje y no vuelva a molestarte más? El ritual de San Alejo de Alicia Collado es el remedio que estás buscando.

Este ritual, muy poderoso y bien valorado, está enfocado a alejar a personas de tu vida y tu entorno. Gracias a Alicia Collado podrías decir adiós a esa pareja o ex pareja que no te conviene tener cerca y prefieres alejar y olvidar de una vez por todas. Con el ritual de San Alejo podrías lograr ese cambio en tu vida, dejando en el pasado a esa persona que no te hace bien.

6 - Hechizo para que piense en mí y me llame: Miel y canela

El equipo de Alicia Collado te recomienza acudir a los hechizos de amor caseros de miel y canela para que piense en ti. Este consejo de Alicia Collado se basa en la capacidad innata que tenemos cada persona para intentar atraer aquello que nosotros mismos queremos y deseamos.

La canela es un afrodisíaco natural que puede tener una fuerte influencia en la vida de las personas. Algunos expertos aseguran su consumo en pequeñas dosis genera una sensación de bienestar y un aumento del deseo físico. Mientras, la miel sirve para calmar el mal de amores, por lo que se recomienda tomar cuando sufrimos por un amor no correspondido.

El equipo de Alicia Collado ha querido compartir con todos nosotros, en primicia, uno de los amarres de amor con miel más fuerte y solicitado para que tu ser amado piense en ti y por fin te llame: El amarre de amor nocturno con miel y canela. Te pasamos la receta:

Pasada la medianoche, con luna creciente o llena, deberás dirigirte a una zona exterior de tu casa o próxima a ella. Con miel, canela, una caja de cartón orgánica, una vela blanca, una fotografía de tu amado y un bolígrafo bajo el brazo, deberás seleccionar un área apartada en la que nadie te moleste. Y hacer lo siguiente:

En la parte trasera de la fotografía de tu ser amado, escribe tu nombre completo, tu fecha de nacimiento y tu firma. Dentro de la caja, introduce la fotografía de tu pareja Cubre la fotografía con miel y, sobre ella, coloca las ramas de canela, rompiéndolas con tus propias manos. Entierra la caja en área de terreno fértil a unos 20 centímetros de profundidad. Una vez que lo hayas hecho, coloca una vela blanca en el lugar donde enterraste la caja secreta. Enciende la vela y visualiza a tu pareja regresando hacia ti, haciendo que florezca el amor, tal y como crecerá la hierba sobre el terreno. Vete dando media vuelta y deja que la caja quede enterrada para siempre.

7 - Ritual para atraer a alguien y encontrar el amor: San Antonio

¿Todas tus relaciones te salen mal? ¿Llevas mucho tiempo soltero y quieres encontrar ya a una persona con la que compartir tu vida? ¿Hay alguien que te guste pero no te hace caso? El ritual de atracción de San Antonio que lleva a cabo el equipo de Alicia Collado puede ser la solución que buscas. Además, es uno de los hechizos que mayores garantías de éxito puede tener.

Alicia Collado lucha por alcanzar el amor y la felicidad. Este ritual podría ayudarte a llamar la atención de esa persona especial que no muestra interés por ti, podría atraer hacia ti un amor sano y estable, podría hacer que encuentres a tu media naranja y despedirte de la soledad para siempre. Todo esto gracias a tener como aliado a San Antonio de Padua, el patrón de los amores imposibles.

8 - Amarre para crear un vínculo fuerte: Amarrado y Claveteado

‘Amarrado y Claveteado’ se erige como el amarre más potente que existe hoy en día. Se trata de un ritual exclusivo, que ha sido desarrollado por el equipo de Alicia Collado y ha inspirado a muchos otros videntes que imitan este tipo de prácticas. Este hechizo podría llegar a tener efectos irreversibles, por lo que requiere ser muy cuidadoso y un conocimiento muy profundo de la técnica.

Alicia Collado recomienda usar este tipo de amarre solamente en los casos en los que se está seguro de que la persona deseada es la adecuada. En este caso, se encomienda el ritual a Changó, uno de los Orishas que posee un mayor poder, para prestar su bendición y lograr lo deseado con gran fuerza. Podría conseguir centrar toda su atención en él, hasta el punto de tomar distancia con amigos o familiares si estos tratan de separaros. Así, se lograría un vínculo fuerte capaz de superarlo todo.

9 - Hechizo para que tu ex vuelva: Santería Yoruba

El hechizo de la Santería Yoruba es uno de los más antiguos que se siguen utilizando en la actualidad si se quiere recuperar a una ex pareja, y tiene su origen en la santería cubana. Consiste en invocar a los Orishas, una especie de santos, para solicitar su ayuda y tratar de conseguir los objetivos propuestos. Este hechizo consiste en realizar estas peticiones a dos dioses: Oshun, la diosa del amor, y Yemayá, la madre de todos los Orishas.

Se trata de rituales que buscan una unión natural, sin retener al deseado contra su voluntad. Este tipo de amarres puede servir para muchas situaciones. Podría servir para recuperar una unión que se acabó y que deseas retomar. La Santería Yoruba puede cambiar la actitud de tu pareja del lado que deseas y fortalecer vuestra relación, construyendo una unión estable y feliz.

10 - Hechizo para que me busque: crea tu perfume casero

Alicia Collado comparte contigo uno de sus secretos mejor guardados para hacer un buen amarre de amor. Dentro de un hechizo, tu misión es atraer a esa persona potenciando los efectos del amarre. Un consejo profesional que te da Alicia Collado es crear un perfume casero para amarrar a tu pareja, con la receta de esta poción de amor.

Los ingredientes naturales son los protagonistas en esta poción de amor. Deberás hervir en agua dos clavos de olor, unas cáscaras de limón, 3 ramas de canela y una cucharada pequeña de miel. Deja que todo reduzca, y cuando se haya enfriado, ponla en un pequeño frasco e introduce una fotografía de la persona amada. A las 24 horas tu perfume estará listo para utilizarse.

Cada mañana pon unas gotas de este perfume en tu cuello y en tus antebrazos. Solo con unas gotas será suficiente para atraer a tu amor, pese a las barreras físicas. Las partículas de este perfume volarán hasta donde se encuentre, para que sienta tu llamada y por fin te busque.

5 pasos imprescindibles para hacer hechizos de amor

Con el conocimiento y la experiencia que le proporcionan los miles de casos tratados por su equipo de profesionales, Alicia Collado te ofrece en exclusiva 5 pasos que debes hacer para complementar tu hechizo de amor y hacerlo más efectivo.

1 - Atrae la buena energía con una vela blanca

Las velas blancas son un elemento que cuenta con un gran poder esotérico porque simbolizan pureza, equilibrio, paz y esperanza. Además, están relacionadas con la armonía, aportan una sensación de protección y ayudan a atraer las energías positivas aclarando cualquier emoción o pensamiento que tengamos.

Si tienes cerca velas blancas, conseguirán que focalices toda tu buena energía, actitud y confianza en el hechizo. Esa positividad y fe, junto al poder de las velas, aumentará las posibilidades de lograr el objetivo buscado con el hechizo de amor. Sin duda, un consejo sencillo pero que puede ser de gran utilidad.

2 - Visualiza un momento agradable

Seguro que te han dicho alguna vez que cuando crees de verdad en algo, lo acabas atrayendo y termina ocurriendo. Pues en los amarres de amor ocurre justamente lo mismo. Si cuando realizas un amarre de amor te focalizas en visualizar a esa persona que amas, aquella por la que estás realizando el ritual, todo puede funcionar mucho mejor.

Debes confiar en que el hechizo va a funcionar. Pensar en momentos bonitos que vivirías con esa persona y un toque de magia de expertos como los de Alicia Collado, los puede terminar invocando. Pensar en positivo es fundamental, si no eres capaz de confiar e imaginar un momento agradable, difícilmente tu deseo se convierta en realidad.

3 - Prepara un altar casero con su fotografía y 7 velas rojas

Uno de los consejos para hacer hechizos de amor caseros, sencillos y con pocos recursos, es preparar un altar sencillo en nuestra propia casa. Alicia Collado comparte con todos nosotros este sabio consejo para que un amarre de amor funcione mucho mejor. Este pequeño rito casero, te ayudará a visualizar a tu ser amado y atraerle mentalmente.

En un pequeño rincón de tu casa, coloca una fotografía de tu ex pareja, tu pareja, o de esa persona a la que quieras atraer. A cada lado de la fotografía pon velas rojas, que puedes encender unos 30 minutos cada día. Sin duda, este pequeño amarre de amor casero, será de muchísima ayuda para que tu hechizo de amor sea más fuerte, potente y efectivo.

4 - Realiza esta oración de Alicia Collado

Probablemente aún no sepas que el equipo de Alicia Collado nada más comenzar el ritual para el amor para cada caso, manda una oración para que el consultante pueda realizarla con la máxima fe. Esta es una oración especial, que sólo aquellas personas que se ponen en manos de estos excepcionales profesionales conocen. Aun así, Alicia Collado ha querido mostrarnos una oración para todas aquellas personas que estén intentando atraer el amor, como no, va dirigida a San Antonio de Padua:

“Oh, bendito y milagroso San Antonio, santo protector y benefactor de los que se aman, te pido que intercedas por la unión y reconciliación entre (nombre de la persona amada) y yo (tu nombre).

Tú, qué consigues que las cosas perdidas sean halladas, haz que recupere el amor perdido de (nombre de la persona amada); tú, qué haces que las propuestas sean aceptadas, haz que (nombre de la persona amada) vuelva a aceptarme a mí (tu nombre) y sienta el amor tan sincero que yo siento por él-ella. Tú que restableces en las parejas la paz y la dicha, concédeme la reconciliación y la armonía con (nombre de la persona amada) y consigue que vuelva a sentir atracción y fuerte cariño por mí.

Te pido mi dulce y querido San Antonio que unas, que amarres con tus lazos de amor nuestras almas y nuestros cuerpos para siempre, para que estemos juntos y seamos uno solo, haz que el amor que siento sea correspondido y no permitas que nada ni nadie pueda separarnos’.

5 - Confía en la ley de atracción universal

Seguro has escuchado hablar de la ‘ley de atracción universal’. Pero ¿sabes realmente lo que es? La ley de la atracción es la creencia pseudocientífica de que la mente a través de los pensamientos, tanto los conscientes como los inconscientes, influyen sobre las vidas de las personas, argumentando que son unidades energéticas que devolverán a la persona una cantidad de energía similar a la emitida.

Por eso, en este proceso, hay que confiar en todo el poder de atracción y la magia de la mente cuando se propone seriamente conseguir algo, y en cómo puede conseguir unir a dos personas, gracias a la ayuda de un hechizo de amor realizado por profesionales como los de Alicia Collado.

Ahora ya sabes cuáles son los diez hechizos de amor más solicitados y los cinco pasos que debes seguir para que tengas las mayores posibilidades de éxito y puedas conseguir tu objetivo. El equipo de expertos de Alicia Collado te ayudará en este camino para que vuelvas a creer en el amor. Confía en su amplia experiencia y anímate a probar sus exitosos hechizos de amor para que te ayuden a alcanzar la relación sentimental que te mereces.

¿Quieres volver a sonreír? En Alicia Collado estarán encantados de asesorarte y acompañarte en ese camino hacia la felicidad que da el amor. Es tan sencillo como contactar con ellos a través de su Whatsapp y seguir sus consejos. Ellos, con la magia y poder de sus hechizos de amor, se encargarán del resto.