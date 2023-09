El amor es, sin duda, el sentimiento más fuerte del mundo. Conectar con alguien puede llevarnos a pasar una vida repleta de alegrías, pero no encontrarlo también resulta angustioso o desesperante para muchas personas, que tratan a menudo de buscarlo sin éxito en los lugares equivocados.

Hay quienes piensan que no pueden hacer nada para cambiarlo y se resignan, cayendo en una situación de tristeza y melancolía. Sin embargo, lo que muchos ignoran es que la solución a su sequía emocional podría estar en los amarres de amor: unas técnicas ritualistas que se encuentran en auge y que servicios de fiabilidad y confianza como Alicia Collado ofrecen con la máxima profesionalidad y empatía.

¿Qué son los amarres de amor y cómo hacer uno de ellos?

Seguro que habrás escuchado el término amarres de amor en multitud de ocasiones, ya que es una disciplina muy popular dentro del esoterismo. No obstante, no se puede generalizar porque un amarre de amor no es una técnica única: realmente, cada solicitante cuenta con su propio amarre, personalizado en función de sus necesidades y peticiones.

La complejidad de estas emociones hace que sea necesario concretar en cada caso, y cambiar la forma de actuar en base a él. Pero, a rasgos generales, un amarre de amor es un tipo de hechizo realizado a raíz de formulaciones mágicas, y que se compone de diferentes materiales y energías.

Un amarre de amor tiene como objetivo llevar a la realidad un deseo amoroso del cliente. Este puede ser desde tratar de conseguir que la persona deseada se sienta atraída por él o ella, de solucionar los problemas latentes en una relación, o incluso, en caso contrario, podría llegar a servir para separar a dos enamorados. Las posibilidades de los amarres de amor son infinitas y dependen de cada interesado.

El origen de estas prácticas es extremadamente remoto. Desde el comienzo de la humanidad, las personas han acudido a la videncia para solucionar sus problemas más íntimos y multitud de civilizaciones las han continuado utilizando hasta llegar a nuestros días, donde se han modernizado por medio de compañías y entidades que prestan estos servicios de manera especializada.

Sin embargo, no cualquier persona cuenta con los conocimientos y la capacitación necesaria para llevar a buen término este tipo de hechizos y lograr al final que los amarres de amor funcionen. Es indispensable, por tanto, recurrir a profesionales de alto prestigio que nos garanticen una correcta práctica para obtener una mayor probabilidad de éxito y lograr amarres de amor efectivos.

¿Quién es Alicia Collado y cómo puede ayudarte en tus problemas amorosos?

Precisamente, si hablamos de servicios de referencia en el mundo de la videncia y el esoterismo el equipo de expertos y profesionales de Alicia Collado es líder en la prestación de este tipo de asistencia.

Hablamos de una compañía que ostenta el liderazgo mundial en amarres de amor y otros rituales mágicos, y cuyas señas de identidad son la honestidad y la transparencia, además de la pasión que ponen en todo lo que hacen.

Lo avalan los más de 10.000 casos tratados y un alto reconocimiento internacional que convierten al equipo de Alicia Collado en la opción preferida por quienes buscan un amarre de amor o un ritual esotérico con las mayores garantías. Todo ello sumado a una altísima eficacia y un trabajo pionero que se ha visto reflejado en sus valiosos y elevados resultados.

Por ello, si estás pensando si realizar uno de estos rituales y aún no sabes con quién hacerlo, Alicia Collado surge como un nombre imprescindible cuando se habla de amarres de amor.

En primer lugar, ofrecen una primera consulta gratuita sin compromiso en la que analizarán cada caso de manera pormenorizada y empática y, en caso de poderse realizar, se pondrán a trabajar en el resto del ritual, siempre teniendo en cuenta las características de cada caso.

Solicitar un amarre de amor con Alicia Collado es realmente sencillo. Basta con contactarles vía Whatsapp, para que se pongan a tu disposición y te asesoren hacia qué es lo que más conviene a tu situación.

Sin embargo, reiteran que la última decisión siempre es del cliente, que es el que decide siempre qué tipo de amarre de amor emplear. De este modo, el equipo de Alicia Collado combina el acompañamiento con la propia individualidad del cliente.

Y dicho acompañamiento se prolongará conforme el ritual vaya avanzando, ya que sus líneas estarán abiertas durante todo el día, e irán enviando a los solicitantes informes sobre cómo está evolucionando su caso hasta celebrar su éxito si este finalmente se materializa.

Diferencias entre un amarre de amor casero y uno profesional

Hay que tener claro que no cualquier amarre de amor funciona. Existe una gran diferencia entre los amarres de amor caseros, es decir, aquellas prácticas realizadas por aficionados en el salón de su casa, y aquellos amarres de amor que se realizan cuando se contrata los servicios de un equipo de expertos de confianza y calidad.

Salta a la vista que un asesoramiento profesional siempre es más recomendable que intentarlo por tu cuenta como ocurre en cualquier otro aspecto de la vida. Por ejemplo, frente a una avería eléctrica en casa uno no recurre a cualquier ciudadano de a pie, sino que confía en asignar esa tarea a electricistas formados, con experiencia y conocimientos en el sector.

Lo mismo ocurre si queremos hacer un amarre de amor o cualquier otro ritual. Contar con profesionales nos evitará confusiones porque, de otra forma, podemos cometer el error de utilizar el hechizo incorrecto para una situación o incluso realizar los procedimientos a desorden. Incluso puede pasar que ni siquiera sea necesario realizar un amarre de amor, sino que baste con un hechizo menos potente, como puede ser un endulzamiento, algo que también realiza el equipo de Alicia Collado.

Los endulzamientos son prácticas destinadas a potenciar los sentimientos afectivos. Es, en definitiva, ‘endulzar’ las emociones de la persona deseada, aunque también sirve para mejorar una relación de pareja, pues se centra fundamentalmente en esos sentimientos positivos o de atracción que ya existen, y se limita a hacerlos crecer.

La parte positiva de este tipo de hechizos es que son realmente prácticos: puedes solicitarlos en cualquier momento, sin necesidad de que exista un conflicto significativo en tu pareja o tu vida, y pueden ser muy rápidos y efectivos.

Al igual que los amarres de amor más potentes, también pueden ser de distintos tipos. Uno de los más solicitados es el ‘endulzamiento de la actitud’, que cuenta con un proceso muy sencillo. Pero otro muy popular es, por ejemplo, el ‘endulzamiento con Oshún’ (procedente de la Santería Cubana), algo más fuerte que el anterior.

Sin embargo, si lo que deseamos es una retención fuerte y personal del deseado, lo mejor es llevar a cabo un amarre de amor. Y, para ello, es recomendable contar con profesionales curtidos en el sector, que tengan reputación y, sobre todo, experiencia.

Alicia Collado realiza los amarres de amor más efectivos: ¡Descubre por qué!

Existen muchas razones por las cuales el equipo de Alicia Collado es reconocido como líder en el sector del esoterismo. A día de hoy son ya más de 10.000 las personas que han confiado en sus servicios, lo que es la mejor manifestación de la efectividad de sus procedimientos.

Además, hay otros aspectos que hacen que los amarres de amor de Alicia Collado sean los más efectivos y que te pasamos a contar:

Al tratarse de un equipo multidisciplinar , cada cliente puede contar con un sistema de actuación individualizado que ofrece una mayor garantía de éxito y de solucionar sus problemas.

, cada cliente puede contar con un sistema de actuación individualizado que ofrece una mayor garantía de éxito y de solucionar sus problemas. Al estudiar uno a uno cada caso, se aseguran de cometer los mínimos errores posibles y su asesoramiento siempre es muy empático y humano.

siempre es muy empático y humano. La honestidad y transparencia que caracteriza al equipo de Alicia Collado permite que los solicitantes tengan claro las posibilidades de cada amarre de amor, además de informarles de cualquier avance significativo en el procedimiento. No ocultan la información y van siempre con la máxima claridad posible.

Hallados los 5 amarres de amor más efectivos de todos los tiempos

Debido a que cada caso es distinto, la tipología de los amarres de amor deberá ajustarse a las características de la situación y las necesidades que ella requiera. Pese a que, en particular, el amarre de amor es distinto para todos los solicitantes, es cierto que podemos utilizar, a rasgos generales, una serie de amarres ampliamente reconocidos si queremos asegurar una buena consecución del hechizo. Entre los que más funcionan, podemos encontrar cinco tipos principales.

El hechizo de Santería Yoruba: El cambio que necesitas

El hechizo de la Santería Yoruba es uno de los más antiguos de los que se utilizan en la actualidad, y tiene su origen en la santería cubana, que partió de los africanos que emigraron hasta el país caribeño. Consiste en invocar a los Orishas, una especie de santos o espíritus, para solicitar su ayuda y conseguir los objetivos propuestos.

En concreto, este hechizo consiste en realizar estas peticiones a dos dioses: Oshun, la diosa del amor y Yemayá, la madre de todos los Orishas. Con esta técnica, se puede restaurar una vieja pasión, asegurar la presente o atraer el amor hasta nuestra puerta.

Se trata de rituales de magia blanca (en concreto, magia roja referente al amor) que buscan una unión natural. Es decir, no retener al deseado contra su voluntad, sino que todos los sentimientos fluyan de manera orgánica.

Este tipo de amarres puede servir para muchas situaciones. Por ejemplo, si ves que tu pareja se está separando y deseas evitarlo por todos los medios posibles; si sientes que has perdido esa ‘chispa’ con él o ella; o si estáis en una discusión continua. También podría servir cuando has terminado tu relación con alguien por culpa de los celos o si no te ha dado motivos de peso para ello, así como para recuperar una unión que se acabó, pero que tú desearías retomar. Esto puede lograr un cambio muy significativo.

Gracias a la Santería Yoruba, la actitud de tu pareja puede cambiar del lado que deseas y volver a fortalecer vuestra relación. Llegar a un punto sano y construir una unión estable y feliz.

Vudú Candomblé de 7 nudos: La fidelidad que te mereces

Con un nombre tan extravagante como atractivo, el ‘Vudú Candomblé de 7 nudos’ se trata de un hechizo de amor de Alta Magia, un ritual extremadamente efectivo que Alicia Collado ha sabido desarrollar gracias a su gran inversión en I+D y sus continuos estudios e investigaciones en las diferentes ramas del esoterismo.

A su vez, se trata de uno de los tipos de amarres de amor más solicitados, pues son de los que más funcionan, y los efectos que surgen de su realización, que pasan por obtener la más absoluta lealtad y fidelidad de una pareja hacia el solicitante, son realmente sorprendentes.

Este tipo de ritual nos remite al Candomblé, un antiquísimo culto afrobrasileño con una serie de deidades totémicas. En este, se pide la colaboración de Exú, la más importante de ellas, para conseguir el favor de tu pareja o esa persona especial. Desde Alicia Collado, definen este tipo de amarre como la “bomba esotérica del siglo”, debido a que se trata de uno de los más completos, y abarca todos los aspectos de la vida sentimental.

Las soluciones que propone este ritual son variadas, pero todas se basan en la rapidez y efectividad. Puede, por ejemplo, conseguir el regreso de un ser amado de manera extremadamente veloz, o fijar por completo la fidelidad de un ser amado.

Este tipo de amarre puede ser muy efectivo si, por ejemplo, tienes constancia de que existen terceras personas en tu relación intoxicándoos, así como si buscas lograr una unión eterna con tu pareja.

Amarrado y Claveteado: Pasa a ser la prioridad de tu ser amado

Cuando hablamos del nivel de fuerza de ciertos hechizos, el ‘Amarrado y Claveteado’ se erige como el más potente que puede existir hoy en día. Se trata de un ritual exclusivo, que ha sido desarrollado por el equipo profesional y multidisciplinar de Alicia Collado y ha inspirado a muchos otros videntes que imitan este tipo de prácticas.

Este hechizo tiene la particularidad de tener efectos irreversibles, por lo que requiere ser muy cuidadoso y poner mucho empeño, ya que un procedimiento de estas características requiere un conocimiento de alquimia esotérica muy profundo.

Por ello, Alicia Collado no recomienda usar este tipo de amarre en todos los casos, debido a la creída irrevocabilidad de sus consecuencias, y debe realizarse solamente en los casos en los que se está seguro de que la persona deseada es la adecuada.

En este caso, se encomienda el ritual a Changó, uno de los Orishas que posee un mayor poder, para prestar su bendición y lograr lo deseado con gran fuerza. Esto causa que las consecuencias sean igual de potentes, tanto que, a menudo, el propio cliente se sorprende. Por ejemplo, podría centrar toda su atención en él, hasta el punto de tomar distancia con amigos o familiares si estos tratan de separaros. Así, se lograría una historia de amor eterna.

Este tipo de amarre se recomienda a un cierto tipo de casos. Por ejemplo, si estás seguro de que esa persona es el amor de tu vida y deseas permanecer con ella para siempre, con fidelidad eterna y alejando a todos aquellos que interfieran entre vosotros.

El Amarre de la Santa Muerte: Te convertirás en todo un devoto o devota

Pese a las confusiones que este nombre pudiera suscitar, ‘El Amarre de la Santa Muerte’ no tiene ningún tipo de relación con la magia negra u otros rituales oscuros. Se trata de una práctica surgida en Hispanoamérica, para la cual se deben pedir solicitudes positivas, siempre con el bien por delante. No obstante, realizar este ritual requiere un conocimiento avanzado del sector, y contar con una dilatada experiencia y prestigio, como es el caso de los profesionales del equipo de Alicia Collado.

También, resulta muy adictivo, por lo que puede ser difícil desengancharte de él. Pese a esto, es considerado como muy poderoso, y extremadamente eficaz para lograr el amor de la persona que deseas.

Este tipo de ritual se basa en la enumeración de peticiones, con un máximo de nueve, y que pueden versar sobre el mismo o diferentes temas, dependiendo del gusto del solicitante. No obstante, no se debe abusar del uso de esta, porque podría optar por no ayudar si no lo desease.

Por ello, es fundamental que profesionales como Alicia Collado, y su Maestra Ritualista sean los que guíen este procedimiento con respeto y cariño. Por otro lado, también hemos de tener en cuenta que, pese a su naturaleza benévola, la Santa Muerte también puede pedir a cambio de sus favores. También sirve para mejorar tus deudas económicas.

Gran Amarre de Altar Mayor: El Top 1 en rituales para el amor

Por último, pero no por ello menos importante, encontramos uno de los amarres más populares entre los clientes de Alicia Collado: el ‘Gran Amarre de Altar Mayor’. Es, junto al de ‘Amarrado y Claveteado’, uno de los más potentes que existen, y también requiere el uso de alta alquimia, por lo que podemos inferir que se trata de un hechizo realmente complejo.

Lo que busca este ritual es un estado similar a una ‘sedación sensorial’, haciendo que los espíritus encomendados a los que se solicite trabajen durante las fases de sueño profundo de la persona deseada. Se trata de un amarre de amor exclusivo de Alicia Collado, en el cual, a pesar de su gran potencia, no debemos temer ningún tipo de consecuencia negativa para el solicitante. Sirve, fundamentalmente, para lograr enganchar a esas personas que nos parecen ‘ingobernables’, o realmente tercas en su modo de actuar.

Estos son los síntomas de que estos hechizos están funcionando

Lógicamente, un equipo como el de Alicia Collado no obtiene su elevado prestigio de la noche a la mañana. Por ellos han pasado miles de clientes satisfechos de numerosas partes del mundo, que han expuesto públicamente su situación y agradecimiento por el servicio realizado.

El reconocimiento supera fronteras, y Susan, de Argentina, reconoce la fama del equipo y deposita sus esperanzas en ellos: “Confío mucho en Alicia Collado, sé que son los mejores haciendo amarres de amor, acá en mi país son muy reconocidos”. Y otros, como Evelyn, ya gozan de sus beneficios: “No sé como agradecerle a Alicia Collado todo lo que ha hecho por mí”.

Por otro lado, dentro de la página web de Alicia Collado, podemos encontrar experiencias satisfactorias narradas en formato de audio. Un ejemplo de ello son los testimonios de personas en Chile, España, u otros lugares del planeta, en las que cuentan anónimamente cómo este tipo de prácticas les cambiaron tras su realización: “Infinitamente agradecida y feliz con mi pareja nuevamente. Ahora, a seguir adelante y a ser feliz”, expone una clienta satisfecha de origen argentino.

Cómo solicitar estos hechizos de amor con Alicia Collado

Concertar una cita con Alicia Collado, o contactar con ellos, es realmente sencillo. Simplemente, basta con enviar un mensaje de Whatsapp al número que aparece en su página oficial, para comenzar a hablar con ellos y pedirles una primera consulta sin compromiso ni cobro.

A partir de ahí, el equipo se encargará de tu caso personal con la mayor honestidad, transparencia y empatía que requiere una situación así.

Por otro lado, además de la propia página web, también cuentan con su cuenta de Facebook, “Alicia Collado Amarres”; Instagram, “@aliciacollado_amarres” y TikTok, “@aliciacollado_amarres”, donde publican contenido astrológico y crean comunidad a través de sus seguidores, y aquellos que comenten o compartan sus publicaciones.

Esta comunidad también se nutre del debate realizado en su página web, donde usuarios comparten sus experiencias y se comunican entre ellos para animarse y apoyarse. Por otro lado, cualquier interesado puede suscribirse a su newsletter, desde donde, sin spam, envían a sus suscriptores consejos y novedades en el mundo del esoterismo y la astrología.