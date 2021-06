La relación entre Aurah Ruiz y Jesé Rodríguez es una de las mas tortuosas que se recuerdan del mundo de la prensa rosa. No obstante, tras muchas idas y venidas, parece que esta vez han roto para siempre, y sino solo hay que ver las últimas palabras de la modelo para el canal MTMad, en las que se despachaba a gusto sobre el fin de su relación.

"Voy a intentar medir cada palabra de lo que diga porque realmente lo que estoy contando es mi vida, pero para que no haya ningún inconveniente y otra persona me quiera apuñalar por la espalda con una denuncia. Voy a medir cada palabra para que no quieran joderme la vida otra vez", y es que, la canaria asegura que, una vez más, todo ha sido culpa del jugador de la UD Las Palmas.

"Hace tres semanas, el papá de mi hijo tenía vacaciones y habíamos planeado unas vacaciones juntos con destino Ibiza, yo elegí la villa en la que él ha pasado sus vacaciones e íbamos a ir mis amigas y los amigos de él en plan en familia. ¿Qué ha pasado? En el último partido que él jugó, él se fue de viaje y yo me quedé aquí", comentaba visiblemente cabreada Aurah.

También se quejaba de que mientras él estaba de fiesta ella tenía que quedarse con Nyan: "Estuve tres días sin saber de él, no recibí ninguna llamada de cómo estaba el niño, entonces me hace cogerle asco a una persona, le cojo asco. Pero esta vez ya no dolía, estaba tan quemada que no dolía".