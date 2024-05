El Tenerife le abre la puerta a Maikel Mesa

El primer paso lo dio Maikel Mesa no celebrando los goles, el marcado y el que se le anuló, ante el Tenerife en La Romareda en la victoria por 3-1 y, unos días después, en una entrevista en este diario, al reconocer de forma explícita que mantenía la ilusión en jugar en el conjunto tinefeño a sus 32 años (cumplirá 33 el 4 de junio próximo) y cuando le queda un curso más de contrato en el Real Zaragoza. Ahora, es el propio club tinerfeño el que reconoce abiertamente el deseo de contar con el mediapunta de San Cristóbal de La Laguna, que fue canterano de ese equipo hasta cadetes y que nunca ha podido vestir esa camiseta a nivel profesional. «Como canario, entiendo también que Maikel esté pensando volver. La tierra puede tirar. Ahora bien, ¿cuál será su futuro en el ámbito deportivo y cómo lo ve nuestra dirección deportiva? Lo iremos viendo. Pero es un magnífico jugador, las veces que he hablado con él me parece una persona equilibrada y, como deportista canario que es, no me extraña en absoluto que quiera volver a la isla»", aseguró su presidente, Paulino Rivero, en declaraciones a Radio Club Tenerife y en El Día de Tenerife.

«Me parece que es un magnífico jugador, pero no es que lo diga yo. Si manifestara lo contrario, sería muy torpe. Su carrera deportiva así lo avala. Ha sido y es un futbolista que ha ofrecido muy buen nivel en todos los clubs donde ha ido», añadió el dirigente del club en esa entrevista para ambos medios.

Ahora miso y aunque no se reconozcan de forma abierta, ya habría habido diálogos entre el entorno del jugador y el club tinerfeño y en ese posible acuerdo no habría problemas en el apartado económico ni de duración contractual. La ficha de Maikel Mesa está en torno a los 300.000 euros más objetivos y el Tenerife la puede asumir. Otra cosa es con el Zaragoza, con el que no se ha iniciado ningun díálogo ni negociación y tiene la sartén por el mango porque su cláusula está en torno, según algunas fuentes, a tres millones de euros. El club tinerfeño no es partidario de abonar una gran cantidad por el jugador, aunque es obvio que llegado el caso tendrá que haber un traspaso de por medio, aunque la edad y que solo le quede un año juegan a favor del Tenerife.

Su mejor año en el gol

Mesa ha sido un futbolista clave en esta temporada, con 11 dianas, el máximo goleador del equipo y su campaña más prolífica en el fútbol profesional en esa faceta, aunque es verdad que también le ha penalizado en muchos partidos su poca participación en el juego. Con todo, es sin duda el fichaje que mejor rendimiento ha dado.

Maikel Mesa tuvo una oferta del club canario en el verano pasado, pero Juan Carlos Cordero consiguió convencerle para que firmara por dos temporadas en el Zaragoza. Influyó también en la decisión del futbolista la opinión de la afición tinerfeña, que no se mostró muy partidaria de su llegada entonces, recordando la celebración de un gol en un derbi cuando vestía la camiseta de Las Palmas y hasta hubo alguna pintada ("Maikel Mesa not welcome") en el Heliodoro. «Muchas veces magnificamos determinadas cosas que se dan en el fútbol o en el entorno. Pero tenemos que asumir que esto es así. Hay gestos que pueden molestar a una parte de la afición, y ahora no estoy hablando de este caso en concreto o de la afición del Tenerife. Pero si un futbolista se equivoca y pide disculpas, yo desde luego como persona, yo perdonaría. Esperamos que Maikel sea capaz de decidir lo mejor para él», concluyó el máximo dirigente tinerfeñista.

Por eso, el gesto de no celebrar los goles ante el Tenerife aquel día y sus declaraciones posteriores eran su manera de tender la mano. "Hoy estoy aquí y mañana no lo sé, porque el fútbol es muy caprichoso. Si no llevara nueve goles (ahora lleva 11) igual usted me estaría preguntando por mi salida en verano", aseguró en una entrevista en este diario el 4 de abril, para también hablar abiertamente de un regreso al equipo chicharrero: "Me centro en el día a día, pero a todos nos hace ilusión jugar algún día en el equipo de tu tierra. Eso creo que es muy entendible. Un zaragozano si le preguntas te lo dirá igual. Ojalá se dé jugar en el Tenerife, para mí sería un orgullo haber estado en Las Palmas y allí, es la ilusión de cualquier canario", añadió en la entrevista con este diario.