La artista colombiana está viviendo el que sea probablemente uno de los momentos más convulsos de su vida. Tras la ruptura con el exfutbolista Gerard Piqué a causa de su infidelidad con Clara Chía, ha sido noticia innumerables veces. La ruptura en sí ya fue muy escandalosa, pero nada que ver con lo que vendría después.

Shakira se ha relanzado a lo más alto del top mundial con sus nuevas canciones en las que no cesaba de mandar mensajes a Piqué y a su nueva pareja, y algunos de esos temas los ha lanzado junto con artistas de referencia a nivel mundial como el productor argentino Bizarrap, o la también colombiana Karol G, en una canción en la que ella también se dirigía a su expareja Anuel AA.

Con estas canciones, se ha ganado el respeto y la admiración de muchos, pero también el odio y las críticas de otros tantos. Con todo ello, ha recibido recientemente el premio a la "Mujer del Año 2023" de la revista Billboard, donde también dedicó unas palabras a su expareja.

La cena en el Cipriani, con un piloto de Fórmula 1

Shakira acudió al Gran Premio de Miami de F1, y allí se dejó ver por el paddock junto a otras estrellas como Tom Cruise, Vin Diesel, Elon Musk y Jeff Bezos entre otros. El domingo, tras la carrera en la que Max Verstappen consiguió el triunfo tras salir en la novena posición, fue a cenar al famoso Cipriani, y lo hizo acompañada por uno de los pilotos de la parrilla.

Se trata, ni más ni menos, del británico Lewis Hamilton, quien terminó la carrera en cuarta posición. Así lo han revelado numerosos vídeos que circulan por las redes sociales de sus fans. Para algunos, esta cena es una cita en toda regla, para otros es una simple cena. Lo que sí que es cierto, es que ha despertado el interés de miles de usuarios, debido en gran parte al momento de revolución que está viviendo la artista.

Shakira cenando anoche con Lewis Hamilton en un restaurante en Miami, Whaaaat?!!! 👀 pic.twitter.com/EUzflp9pq5 — TIMOR (@HeyTimor) 8 de mayo de 2023

Tras recibir el premio de la revista Billboard, dejó unas palabras que han sido muy aplaudidas por todos sus seguidores: “Llega un momento en la vida de toda mujer en la que una ya no depende de alguien para llegar a quererse o a aceptarse tal cual es. Ya no importa tanto si alguien te es fiel o no lo es, lo que importa verdaderamente es si sigues siéndote fiel a ti misma”.