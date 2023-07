Si el final de la semana de la moda de prêt-à-porter de mujer celebrada en París, a principios del mes de marzo, estuvo envuelto en un ambiente tenso en las calles, debido a la huelga de transportes que sacó a los piquetes y a la gendarmería a las calles -incluso cortando el tráfico en algunos aeropuertos-, cabría pensar en un escenario similar en la Ciudad de la Luz al inicio de la Alta Costura. Los disturbios que han azotado Francia los últimos días han impuesto estrictas medidas de seguridad y la prestigiosa firma Celine canceló su desfile masculino, previsto para la tarde noche del pasado domingo. En cambio, los de la haute couture han seguido adelante, mostrando el saber hacer de los artesanos y el esplendor de las propuestas más exclusivas de las enseñas para Otoño Invierno, un universo de lujo que se expande a las numerosas presentaciones de moda y accesorios (como Roger Vivier) y de alta joyería (Chanel, Bvlgari, Cartier, Chaumet…) que orbitan en torno a las pasarelas durante estas fechas.

Así, el lunes Schiaparelli daba el pistoletazo de salida con su acostumbrada fantasía surrealista. El diseñador de la firma, el norteamericano Daniel Roseberry, jugaba con volúmenes inéditos, colosales, pinceladas y arte 3D de inspiración azteca (más su ya clásico toque ochentero) en creaciones lucidas por modelos como la top Irina Shayk. Entre las vips, Chiara Ferragni o la actriz de ‘Emily In Paris’ Philippine Leroy-Beaulieu, convertida en icono de estilo a sus 60 primaveras gracias a la serie de Netflix. Dior transformaba un espacio ya antes elegido por la maison de LVMH, el Museo Rodin, en una auténtica obra de arte. La directora creativa de las colecciones de mujer de la casa, María Grazia Chiuri, se asociaba con la artista Marta Roberti para cubrir las paredes de dibujos ancestrales, vegetación, animales salvajes… evocando el poder primitivo de la mujer, gran centro sobre el que gravita la moda de Chiuri desde que, en una declaración de intenciones, sacó a relucir en su primera pasarela con Dior la archifamosa camiseta con el lema “We should all be feminists” (Todos deberíamos ser feministas). La inspiración primitiva se traduce en diseños propios de diosas clásicas, muy pulidos en sus cortes, muy ricos en sus materiales: túnicas, capas, vestidos en seda con flecos, colores puros como el blanco o el beige, el plata o el oro, perlas que caen en degradé como símbolo de pureza, drapeados y plisados, sandalias... Todo evocaba a una de las máximas de Christian Dior, buscar una simplicidad aparente. Entre el público, amigas de Dior de la talla de Natalie Portman , la veterana Marisa Berenson, Beatrice Borromeo o la hija de Pablo de Grecia y Marie-Chantal, Olympia de Grecia.

Esta última fue la encargada de cerrar el show de Giambattista Valli, al que asistieron la cantante Camila Cabello o la socialité Olivia Palermo. La royal lo hizo ataviada con un espectacular modelo rosa, confeccionado con tules, que ejemplificaba el espíritu de la firma, romántico, exuberante, con mucha costura detrás (de hecho, la colección suponía un homenaje a la haute couture) y más que resultón para atraer los flashes en las alfombras rojas, donde el creador romano es tan reclamado. Y, desde su nueva y flamante sede en el Boulevard des Capucines, Valli brindó una moderna idea de estilismo, conjugar los trajes de noche más arrebatadores y opulentos con zapatos planos.