TikTok ha introducido en la red social el botón que permite indicar 'No me gusta', que está ya disponible a nivel global con el fin de relegar los comentarios que los usuarios consideren como irrelevantes o inapropiados.

El nuevo botón 'No me gusta' ha empezado su despliegue para toda la base de usuarios de la red social, como una herramienta más de moderación, que ayudará a la plataforma a descubrir potenciales contenidos con spam, troleos o discurso del odio.

Los usuarios podrán indicar que un comentario les parece inapropiado o irrelevante marcando el botón con el pulgar hacia abajo, o desmarcarlo si cambian de idea, como recogen en Engadget. En cualquier caso, el recuento de los 'no me gusta' no será público para evitar el acoso o los ataques dirigidos organizados por grupos de usuarios.

El 'No me gusta' se probó en primera, junto con nuevas notificaciones dirigidas a los creadores, para sepan que existen controles en la plataforma que permiten filtrar, bloquear y eliminar comentarios.