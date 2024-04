Jose AM trae por primera vez a Zaragoza su fiesta con himnos épicos del dance

'Así Sonaba', la fiesta con sonidos de la época dorada de la electrónica comercial (2005-2015) llegará por primera vez a Zaragoza este sábado, 27 de abril, de la mano de su fundador, Jose AM. El concepto creado por el popular 'radiodeejay' está en auge. Ya no solo es un fenómeno viral en las redes, sino que se ha transformado en una gira itinerante de eventos. Su parada en la capital de Aragón tendrá lugar en la sala Supernova The Club en horario de tardeo (17:00 a 22:00 horas). Allí espera reunir a un millar de amantes de los himnos históricos del dance. Después de Zaragoza, la gira ‘Así Sonaba’ tomará rumbo a Barcelona (Sala Malats de Festa, 15 de junio) y luego a Madrid (Chamán Boiler Club, 25 de mayo). Recientemente, ha visitado Lleida y Marchica, el après-ski de la estación invernal de Formigal (Huesca). Las entradas están a la venta en la web oficial www.asisonaba.com.

El retrato robot del asistente a los eventos ‘Así Sonaba’ es, en palabras de su artífice, “una persona que ahora mismo tiene de 30 a 40 años y que echaba de menos poder bailar en un evento con toda la música que se escuchaba cuando tenía 18 ó 22 años. Es toda una generación que empezó a salir de fiesta y a frecuentar salas y festivales en pleno apogeo del EDM y que, de pronto, se ha quedado huérfana de ese sonido”, detalla Jose AM.

Un fenómeno viral en redes sociales

Jose AM empezó grabando breves vídeos musicales durante la pandemia. Apostó por un segmento sonoro desatendido, los himnos dance que la generación millennial —nacidos entre 1981 y 1993— sonaba en la radio y en las discotecas en torno a 2010. En solo 6 meses, su cuenta se disparó hasta el millón de seguidores. Hoy, 'Así Sonaba' es una factoría de contenido online y podcasts centrados en los hits de la música dance de entre 2005 y 2015 con 2,8 millones de seguidores en TikTok y más de 400.000 en Instagram.

Los ecos de este fenómeno viral han llegado hasta la dirección de Tomorrowland y han premiado a Jose AM con un slot para pinchar el domingo, 28 de julio, en uno de los principales escenarios del recinto de Boom. A juicio de Jose AM, los himnos más icónicos de esa época son ‘Levels’, de Avicii; ‘Don't you worry child’, de Swedish House Mafia; ‘Sexy Bitch’, de David Guetta; ‘We Found Love’, de Calvin Harris y Rihanna; y ‘Party Rock Anthem’, de LMFAO. Precisamente, su set en Madrid se va a centrar en hits de estos y otros artistas como Martin Garrix, The Chainsmokers o Hardwell, aunque también toca clásicos del dance de las décadas de 90 y 2000.