Funcom nos ofrece más detalles sobre Dune: Awakening con un tráiler y un minireportaje

Con el estreno de ‘Dune: Parte 2’ en cines, la editora de videojuegos Funcom presenta la serie de vídeos ‘Dune: Awakening Direct’, los cuales además de anticipar las características generales de este MMO de supervivencia de mundo abierto, revelan una Arrakis nunca antes vista y la libertad que los jugadores experimentarán en el juego. Nos desplazamos hasta a Los Ángeles para echar un primer vistazo al nuevo tráiler y un minireportaje en el que la empresa ofrece a los espectadores los primeros quince minutos del título, presentados por la célebre Soe Gschwind, en el que lucharás por sobrevivir en el planeta más peligroso del universo.

‘Awakening Direct’ es una serie de presentaciones y entrevistas en las que los desarrolladores del juego enseñan al público detalles de uno de los MMO de supervivencia más esperado de los últimos tiempos. Con el mundo de ‘Dune’ como mapa de ruta, hemos podido ver algunos retazos de lo que será nos deparará el juego, un mundo peligroso del que los jugadores tendrán que nutrirse para sobrevivir.

En ‘Creating Worlds: From Book to Film to Game’, Funcom nos embarca en un viaje al corazón de Arrakis, con imágenes nunca vistas del juego. Las entrevistas con Greig Fraser, director de fotografía y ganador de un premio de la academia por ‘Dune y Dune: parte dos’, y el director creativo de Funcom, Joel Bylos, revelan el cruce creativo entre Dune: Awakening y las películas recientes.

'Dune: Awakening Direct’ / .

Durante este primer metraje, Funcom ha desvelado lo que será el viaje al corazón de Arrakis, con imágenes que demuestran que la calidad gráfica y de acción del juego estará al nivel que exige Dune. Del mismo modo el rol tendrá una importancia latente en el juego, ya que se podrá ser dominador, hacer alianzas, comercio o incluso manipular a otros contrincantes.

Otro aspecto que nos ha llamado la atención ha sido que el cambiante mundo de Arrakis tendrá impacto sobre el devenir de las decisiones. La arena y los gusanos serán el elemento variable que podrá cambiar las tornas, aunque la importancia de los escudos contrarrestará en gran medida estos cambios. Las batallas serán encarnizadas, por tierra, aire y … arena. No hay que olvidar que Arrakis es un mar de arena, y que esa arena esconde muerte y destrucción.

La recolección de material será un elemento importante a la hora de fortalecerse frente a oponentes, y por lo que pudimos ver, ser mercenario o chatarrero tendrá sus beneficios. Con esos materiales se podrán construir armas, vehículos y fortalecer la base. Cuando la nube de arena baje tras una batalla, los restos de vehículos y armamento serán perfectos para ampliar inventario, un inventario que será limitado para que nadie tenga el monopolio del material y sea más equilibrado. También tendremos desde el principio las deslizadoras de arena para movernos en el desierto, las cuales podremos modificar con armamento y mejoras, todo un reto de equilibrio entre un inventario completo, alianzas, dominación y supervivencia al desierto. Echa un vistazo a todo lo que se necesita para dar vida a la obra de fantasía.

Por su parte, el tráiler ‘Survive Arrakis’ irrumpe con colosales gusanos de arena y veloces ornitópteros. La variedad de acciones supondrá tener alternativas para no caer engullido por el desierto, llevando las batallas a la inmensidad de la arena de Arrakis. “Reúne materiales para construir tu base con el estilo que elijas, explora los desiertos mortales de Arrakis a bordo de una gran variedad de vehículos, aprende técnicas y habilidades mortales de las Grandes Escuelas del Imperio, y pasa de la supervivencia a la dominación. Sé testigo de la impresionante escala y libertad de una Arrakis viva”, anticipan desde la empresa de software.

Más un sandbox que un juego temático

‘Dune: Awakening’ promete una combinación de la garra y creatividad de los juegos de supervivencia con la interacción social de un juego multijugador masivo y persistente creando un formato de supervivencia de mundo abierto muy ambicioso. El punto fuerte reside en la libertad que ofrecerá a la hora de elegir y alcanzar tus objetivos, y en los momentos que surgen al enfrentarse a otros jugadores.

La película ha llegado a los cines con un gran impacto en taquilla, arrancando la primera semana con 80 millones de dólares de recaudación y una crítica positiva masiva. En resumen, estamos ante un juego que pinta muy bien, la evolución se estará mostrando al público y habrá una fase Beta a la que ya se pueden apuntar todos aquellos que quieran iniciar su andadura en las tormentosas arenas de Arrakis y vengar la muerte de su duque, o simplemente convertirse el nuevo duque o la nueva duquesa que tenga la valentía de enfrentarse al emperador. Se lanzará en PC, Xbox Series X|S y PlayStation 5.