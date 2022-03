El proyecto 'En Faena' de El Periódico de Aragón se suma a normalizar y dar visibilidad al trabajo diario de cinco mujeres en sectores laborales masculinizados, coincidiendo con el 8M y el Día Internacional de la Mujer. Esta es la primera de las cinco entregas con entrevistas en formato vídeo.

Esta primera entrega incluye una entrevista a Noelia Ibáñez, propietaria con 24 años de una explotación de más de mil gallinas en Lécera, comarca de Belchite. Ella sola se encarga de llevar la explotación y de vender los huevos en diferentes mercadillos y comercios.

"Siempre, desde que nací, he sido una mujer rural. Mi padre es agricultor de toda la vida y he terminado con una granja de gallinas camperas. Llevo un año con ella pero tardé otros dos en conseguirla por el covid y el retraso con los papeles".

"Problemas como mujer no he tenido nunca, al contrario, te dan más ayudas por ser mujer rural. Yo creo que el papel de la mujer en el medio rural puede ser el mismo que el del hombre. A mí nadie me ha puesto ninguna pega por ser mujer, de momento"