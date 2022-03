El proyecto 'En Faena' de El Periódico de Aragón se suma a normalizar y dar visibilidad al trabajo diario de cinco mujeres en sectores laborales masculinizados, coincidiendo con el 8M y el Día Internacional de la Mujer. Esta es la segunda de las cinco entregas con entrevistas en formato vídeo.

Esta segunda entrega incluye una entrevista a Estefanía Querol, la metre del restaurante y lugar de eventos Molino de San Lázaro de Zaragoza, la única jefa de sala mujer en Zaragoza. Como responsable máxima del local es la encargada de contratar al personal y supervisar el servicio para que sea excelente, coordinando los tiempos y el trabajo entre cocina y sala, además de trinchar o flambear delante del cliente.

"Se necesita trabajar con cierto protocolo y para ello tienes que tener cierta elegancia. La definición de elegancia en mi trabajo es el saber estar. Hay que ser muy cortés porque te encuentras con situaciones un poco rocambolescas y tienes que tener una capacidad de resolución en el momento".

"A mí me da igual que sea hombre o mujer" cuando busco personal para contratar, "lo que me importa es que sea un perfil que se adapte al establecimiento y a nuestra manera de trabajar. Tenemos un nivel de exigencia muy alto y no nos podemos prmitir fallar".

"Me encanta mi profesión porque es muy ambiciosa y me ha enseñado muchas cosas. Lo más bonito es cuando la gente te agradece tu trabajo y se va contenta"