El seleccionador nacional de fútbol, Luis Enrique Martínez, ha salido en defensa de Luis Rubiales durante su comparecencia para explicar la convocatoria de España para los próximos partidos de UEFA Nations League y se ha referido a los audios filtrados como un asunto "feo, escabroso e injusto". "A nosotros no nos afecta en nada. No podemos vivir alejados del apaleamiento público que se le está haciendo al presidente. Desde aquí todo mi apoyo. Puedo confirmar como asambleísta, que la RFEF tiene los máximos estándares de transparencia y hay una gestión espectacular de la Federación Española de Fútbol. Nosotros seguimos a lo nuestro. Yo me siento plenamente respaldado y es evidente que soy yo el que toma las decisiones deportivas", ha asegurado.