El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza presentó este viernes un recurso contencioso-administratrivo contra la moción que aprobó el equipo de Gobierno de PP-Cs, con el apoyo de Vox, en la que se establecían las bases de las ayudas a las familias vulnerables de la educación concertada y en las que no se incluía a las de la pública.

La portavoz del PSOE, Lola Ranera, aseguró ante las puertas de los Juzgados de Zaragoza que su grupo «no va a permitir ninguna discriminación a ningún sector de la población» y que por ello han presentado este recurso, que ya habían anunciado hace algunos días.

Ranera recordó que el pasado 28 de mayo se aprobaron en el Ayuntamiento de Zaragoza unas bases para unas líneas de ayudas solo para niños de la concertada e insistió en que no piden «la paralización de estas ayudas», sino que no se excluyan a los alumnos de la escuela pública. En el último pleno del ayuntamiento, la portavoz socialista ya pidió que estas subvenciones no incluyeran ayudas para paliar la brecha digital, pues el Gobierno de Aragón ya cubre esa parcela, y que las ayudas no fueran exclusivas a los alumnos de la concertada.

«No estamos en contra de dar ayudas a los niños de la concertada», defendió, e insistió en que lo que piden es que estas ayudas sean tanto para la enseñanza pública como para la concertada pues lo contrario iría contra el principio de igualdad que rige la Constitución española.

«El Ayuntamiento de Zaragoza se tiene que dedicar a garantizar que no haya niños vulnerables en la ciudad independientemente de su escolarización», subrayó. «Lo que pedimos es la ampliación de estas ayudas para los niños de la pública y de la concertada», añadió después.

Fue también en el último pleno del ayuntamiento, el pasado 28 de mayo, donde el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, defendió por última vez este plan de ayudas a los alumnos de los colegios concertados. Según explicó, actualmente estos niños y niñas no tienen acceso a ninguna ayuda que les permita pagar las extraescolares que ofrecen en sus centros mientras que en la escuela pública existen, según el alcalde, estos subsidios.

Pero la izquierda no quedó conforme con la justificación. Además de las ayudas a los alumnos de la concertada, el PSOE también había anunciado la judicialización del proyecto de la residencia estudiantil en Pontoneros, que para los socialistas supone la privatización de un edificio público y protegido.