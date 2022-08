La concejala del grupo socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ros Cihuelo, ha criticado que el equipo de Gobierno de PP-Cs use «falsas excusas» para justificar el incumplimiento presupuestario porque solo ha ejecutado el 14% hasta ahora y supera los 20 millones de euros en modificaciones de crédito, cuando el pasado ejercicio esta cifra fue de 15 millones.

Para la socialista, el equipo de Jorge Azcón utiliza como «excusa» el elevado coste de la factura de la luz para llevar a cabo modificación de crédito, «pero no es verdad, porque la mayoría de las modificaciones no han ido destinadas a eso, y las que sí iban a eso, no era para pagar».

Cihuelo ha declarado que el ayuntamiento ha recaudado este año más que en 2019, 2020 y 2021, en concreto, cinco millones de euros más en 2022 que el pasado ejercicio por lo que, dijo, «no es verdad que para afrontar la subida del precio de la luz haya que recortar de las partidas que ofrecen calidad de vida de los ciudadanos, porque hay ingresos suficientes para acometer la subida de la energía».

Desde el Gobierno de PP-Cs insisten en que las modificaciones se han realizado para afrontar el sobrecoste de los precios de la luz, el gas y el gasóleo, que han alcanzado una escalada sin precedentes en las últimas décadas afectando por igual a instituciones, empresas y hogares aragoneses.

A su juicio, el PSOE demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona el ayuntamiento, puesto que estas modificaciones son una práctica habitual de la gestión municipal y se realizan diariamente en todas las administraciones públicas.