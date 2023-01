El lunes era el día previsto para el desalojo del llamado Centro Social Comunitario Luis Buñuel, en la plaza Santo Domingo de Zaragoza. Sin embargo, el ayuntamiento ha comunicado que este viernes, la asociación ha hecho entrega de las llaves del edificio y de un escrito en el que comunicaban que abandonaban ya el edificio. Pero según han comprobado la Policía Local y dos funcionarios municipales, sigue habiendo gente dentro del antiguo instituto, por lo que los servicios jurídicos municipales trabajan ya para tratar de forzar el desalojo a través de instancias judiciales.

Según ha informado el consistorio, en la mañana de hoy, la presidenta de la asociación Centro Social Comunitario Luis Buñuel ha presentado un escrito en la Junta Municipal del Casco Histórico "comunicando que habían procedido a desalojar este edificio público tras el requerimiento del Ayuntamiento de Zaragoza amparado por resoluciones judiciales". "Junto a ese escrito, ha hecho entrega de una copia de llaves", han asegurado desde el equipo de Gobierno de PP y Cs.

Poco después, sobre las 14.00 horas, una patrulla de la Policía Local de Zaragoza ha constatado visualmente que el desalojo no se había producido, porque las puertas del Luis Buñuel seguían abiertas y había personas transitando en las puertas del edificio. Posteriormente, sobre las 16.00 horas, dos funcionarios del consistorio zaragozano, acompañados por agentes de la Policía Local, se han desplazado hasta el antiguo instituto y, presencialmente, han comprobado que "había una persona en el interior". "Tras ser identificada, ha informado de que había más personas dentro de este equipamiento municipal", han afirmado desde el consistorio.

"En ese mismo momento, han comenzado a acceder al edificio hasta nueve individuos más, momento en el que los funcionarios han abandonado el lugar", no sin antes levantar un acta de "todo lo sucedido y ratificando que el desalojo comunicado no se ha producido en ningún momento". Si bien, no se ha producido ninguna acción violenta.

Ante esta situación, y dado que el ayuntamiento considera que como el desalojo, ordenado por vía administrativa, ya se les ha comunicado este viernes ya debería ser efectivo, por lo que desde el equipo de PP y Cs no van a esperar al lunes. La asesoría jurídica municipal trabaja ya para dar con la fórmula que permita que sean otras instancias, las judiciales en este caso, las que dicten y obliguen al desalojo.

"El Ayuntamiento de Zaragoza procederá en las próximas horas a adoptar las medidas jurídicas oportunas para garantizar la recuperación de este bien público y continuar con los planes de reconversión en un centro cívico, con una primera fase para la construcción de un centro de convivencia para mayores", han afirmado desde el consistorio, cuyo plan es que las brigadas se pongan a trabajar en el edificio tan pronto como tengan las llaves.

Por su parte, desde la asociación del Luis Buñuel se han mostrado sorprendidos por las prisas del consistorio para acudir a la Justicia. Según defienden desde la entidad, la entrega de llaves se ha hecho hoy por una cuestión de conveniencia, pero contaban con tener el fin de semana para que los colectivos siguieran sacando sus cosas del edificio.

Además, mañana, como todos los sábados, estaba previsto el reparto de comida de la Olla comunitaria, del que se benefician más de 250 personas que dependen "de un plato caliente" y de los abrigos y ropa que se les ofrece para poder pasar el fin de semana. Esta actividad, han decidido, se seguirá realizando este fin de semana a pesar de la decisión del ayuntamiento de judicializar el desalojo.

Desde la asociación han recordado, además, que como entidad sí que saldrán del Buñuel el próximo lunes, pero hay colectivos que "han decidido no entregar el edificio" y que permanecerán dentro. Para mostrar su apoyo, desde la organización han convocado el mismo día 23 un desayuno a las puertas del antiguo instituto para visibilizar su malestar con la postura del ayuntamiento.

"Queremos que el ayuntamiento nos escuche. El problema es que durante todo este tiempo ni les hemos visto la cara. Nunca nos han dado la oportunidad de dialogar ni de escucharnos", aseguran desde la asociación.