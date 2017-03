La bloguera de la fertilidad

Lorena admite sentirse abrumada. Nunca habría imaginado que aquella idea nacida para ayudar a personas que hayan estado, estén o vayan a estar en la situación en que ella se encontró, haya acumulado tanta cantidad de adeptos, seguidores y aceptación. Aquel blog que se propuso crear para contar su camino a la fertilidad, normalizar el tema, dar apoyo y sacar una sonrisa contara ya con más de 72.000 visualizaciones. «No me lo creo», reconoce.

Lorena Gonzalvo pasó, durante casi dos años, por un tratamiento de fertilidad que culminó con el nacimiento de sus mellizas. Ella se considera una privilegiada porque aquella senda, tortuosa en ocasiones, tuvo como destino la felicidad. Por eso, junto a su pareja Saúl, decidió que debía ayudar a otras personas que inician ese mismo camino. «A mí lo que más me ayudó fue hablar con otras personas que hubieran pasado por lo mismo que yo porque, aunque todo el mundo te quiere ayudar, es complicado porque estás expuesta a muchas hormonas y a estrés emocional», explica. «Así que solo pueden ayudarte los que han pasado por lo mismo que tú. Y quería hacer lo mismo una vez nacidas mis hijas. Digamos que el blog es algo terapéutico», recuerda.

Lorena se quedó embarazada apenas dos años después de iniciar el proceso de fertilidad. «En mi caso, se trataba de una infertilidad desconocida. El proceso es largo porque depende de si te detectan o no el problema o si existen complicaciones y previamente son necesarias numerosas pruebas genéticas. No hay una plantilla fija. Es un proceso que no depende de ti, sino de tu cuerpo y te agarras a las experiencias de otras personas. Ahora soy yo la que acompaña a otras y me siento útil. Porque lo único que pretendo es arrancar una sonrisa y ayudar», expone.

En el documental para Youtube Azul o rosa: un viaje a la fertilidad, esta zaragozana de 38 años, que comenzó hace tres su camino hacia la fertilidad, tiende «una mano amiga» a todas aquellas parejas que están pensando dar el paso y buscan el ejemplo de alguien que sepa realmente lo que está pasando por sus cabezas.

Pionero

El proyecto pionero aborda la reproducción asistida abriendo el objetivo a las experiencias de otras personas. Lorena es el hilo conductor de todo el documental introduciendo, entre otras, la visión de dos madres lesbianas; una madre soltera; un médico especialista en reproducción asistida; o la también zaragozana Marian Cisterna: baby planner, fundadora del grupo de apoyo Hello! y autora de la exitosa novela No tires la toalla, hazte un bonito turbante, donde cuenta su renuncia a la maternidad tras varios intentos fallidos.

«Porque la infertilidad es una enfermedad como otra cualquiera, como una diabetes, y es muy sano hablar de ello sin tabús para poder relativizarla. Además, todos tendemos a asociarla con parejas heterosexuales, cuando hay muchas que no es que sean infertiles, sino que no pueden gestar, como homosexuales o madres solteras», explica.

En el documental, Lorena habla de su vida con sus hijas, de lo duro pero gratificante del proceso de convertirse en madre a través de reproducción asistida y anima a canalizar toda la presión y el estrés que se acumulan a lo largo del camino en confianza. «Estoy feliz de embarcarme en esta aventura, de poder compartir mi experiencia, de tener a mis dos peques y animar a la gente a que no tenga miedo a contarlo ni se sienta frustrada al iniciar este camino hacia la fertilidad», dice Lorena Gonzalvo, quien además combina esta actividad con su agencia Haiku Comunicación.

«Sin el apoyo de mis socias y amigas, Mercedes y Lucía, hubiera sido más difícil enfrentarme al reto de un proceso de fertilidad y mucho más lo que vino después, la maternidad múltiple. Así que no podía fallarles y rendí un homenaje a nuestra actividad: contar historias. Ahora, la mía», relata Lorena.

Su canal no oculta el trayecto lleno de obstáculos hasta conseguir el éxito, pero aborda el tema desde un punto de vista esperanzador y de superación. Con paciencia, actitud positiva y el tratamiento apropiado, la mayoría de las parejas consiguen finalmente su objetivo de tener un bebé, y ese es el mensaje que la protagonista quiere transmitir.

A lo largo de los cinco capítulos que componen el documental, Lorena y sus invitados no solo explicarán las fases físicas y psicológicas que conlleva este viaje, sino que también tratarán de aclarar dudas, inquietudes y miedos que pueden surgir a la hora de decidirse a emprender el camino y afrontar los problemas de infertilidad.

La historia

De forma quincenal, tanto Lorena como los demás protagonistas de la historia, mostrarán en primera persona todos los aspectos que rodean a la reproducción asistida, y animarán a sus espectadores a no cesar en el empeño de intentar ser padres gracias al desarrollo de nuevos productos, técnicas y dispositivos que ayudan a concebir.

Uno de cada diez bebés nace gracias a la FIV (fecundación in vitro).

Los tratamientos de fertilidad siguen siendo un tema tabú en la sociedad, a pesar de que España se sitúa a la cabeza de Europa en número de tratamientos, 116.668 en el 2014, y solo por detrás de Estados Unidos y Japón, según los datos del Registro Nacional de actividad y resultados de los tratamientos de reproducción asistida.

En el caso concreto de Aragón, el número de tratamientos de reproducción asistida que se realizan al año supera los 3.000, y entre el 16% y el 18% de las parejas aragonesas se encuentra con este problema. Su canal pretende acabar con ese tabú y acercar el tema a cualquier persona.